Fernando Tornello presentó ‘Amigos de América’ en el Museo Gonchi Rodríguez

El periodista argentino repasó su trayectoria por la Fórmula 1, el Rally Mundial, la Fórmula 3 Sudamericana y el Rally Dakar, entre tantas otras competencias, dialogó con el público y firmó ejemplares de su libro

La pasión por el automovilismo volvió a reunir generaciones, historias y recuerdos en torno a una figura central del periodismo deportivo. En una noche marcada por las anécdotas, el repaso histórico y el intercambio cercano con el público, el argentino Fernando Tornello presentó su libro Amigos de América, una obra que recorre décadas de cobertura, viajes, competencias y vínculos construidos al borde de las pistas.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El encuentro, impulsado por la Fundación Gonzalo Rodríguez, se realizó el martes 9 en el Museo Gonchi Rodríguez. Con la conducción del periodista Flavio Bonavena, la actividad se desarrolló en formato de charla abierta, en la que Tornello compartió episodios de sus inicios profesionales, su vínculo con el deporte motor y su extensa trayectoria acompañando categorías emblemáticas.

A lo largo de la presentación, el autor repasó su recorrido por la Fórmula 1, el Rally Mundial, la Fórmula 3 Sudamericana y el Rally Dakar, entre tantas otras competencias. Historias de viajes, coberturas contrarreloj, encuentros con pilotos y momentos decisivos del automovilismo formaron parte de un relato que combinó memoria personal y memoria colectiva del deporte.

Uno de los momentos más cercanos de la noche fue la instancia de intercambio con el público. En ese espacio, Tornello respondió sobre anécdotas de pista, internas del automovilismo, el presente de la Fórmula 1, el cierre del campeonato actual y las proyecciones para la próxima temporada. Sus respuestas, atravesadas por la experiencia y el análisis, propiciaron un diálogo fluido con los asistentes, entre sonrisas, recuerdos y reflexiones.

El Museo Gonchi Rodríguez, sede del encuentro, funciona como un espacio dedicado a preservar y difundir el legado deportivo y humano de Gonzalo Gonchi Rodríguez, referente del automovilismo uruguayo. Desde su propuesta cultural, el museo promueve valores, como la disciplina, el esfuerzo y la resiliencia, y se consolida como un punto de encuentro en el que conviven memoria, educación e inspiración.