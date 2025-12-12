Fernando Tornello presentó ‘Amigos de América’ en el Museo Gonchi Rodríguez
El periodista argentino repasó su trayectoria por la Fórmula 1, el Rally Mundial, la Fórmula 3 Sudamericana y el Rally Dakar, entre tantas otras competencias, dialogó con el público y firmó ejemplares de su libro
Secretario general de la Fundación Gonzalo Rodríguez Mathías Silva, Flavio Bonavena, presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez María Fernanda Rodríguez y Fernando Tornello.
Valentina Weikert
Miriam Floriani.
Valentina Weikert
Alice Vielman y Thiago Mello.
Valentina Weikert
Fabricio Solanes y Nicolás Forestier.
Valentina Weikert
Alberto Domingo, Alberto Branda, Pablo y Facundo Camacho.
La pasión por el automovilismo volvió a reunir generaciones, historias y recuerdos en torno a una figura central del periodismo deportivo. En una noche marcada por las anécdotas, el repaso histórico y el intercambio cercano con el público, el argentino Fernando Tornello presentó su libroAmigos de América, una obra que recorre décadas de cobertura, viajes, competencias y vínculos construidos al borde de las pistas.
El encuentro, impulsado por la Fundación Gonzalo Rodríguez, se realizó el martes 9 en el Museo Gonchi Rodríguez. Con la conducción del periodista Flavio Bonavena, la actividad se desarrolló en formato de charla abierta, en la que Tornello compartió episodios de sus inicios profesionales, su vínculo con el deporte motor y su extensa trayectoria acompañando categorías emblemáticas.
A lo largo de la presentación, el autor repasó su recorrido por la Fórmula 1, el Rally Mundial, la Fórmula 3 Sudamericana y el Rally Dakar, entre tantas otras competencias. Historias de viajes, coberturas contrarreloj, encuentros con pilotos y momentos decisivos del automovilismo formaron parte de un relato que combinó memoria personal y memoria colectiva del deporte.
Uno de los momentos más cercanos de la noche fue la instancia de intercambio con el público. En ese espacio, Tornello respondió sobre anécdotas de pista, internas del automovilismo, el presente de la Fórmula 1, el cierre del campeonato actual y las proyecciones para la próxima temporada. Sus respuestas, atravesadas por la experiencia y el análisis, propiciaron un diálogo fluido con los asistentes, entre sonrisas, recuerdos y reflexiones.
El Museo Gonchi Rodríguez, sede del encuentro, funciona como un espacio dedicado a preservar y difundir el legado deportivo y humano de Gonzalo Gonchi Rodríguez, referente del automovilismo uruguayo. Desde su propuesta cultural, el museo promueve valores, como la disciplina, el esfuerzo y la resiliencia, y se consolida como un punto de encuentro en el que conviven memoria, educación e inspiración.
En ese marco, la presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez, María Fernanda Rodríguez, destacó que la presencia de Fernando Tornello refleja el espíritu con el que nació este espacio: mantener vivo el legado de Gonchi, fortalecer los valores del deporte motor y motivar instancias de encuentro que conecten historia, cultura e inspiración para las nuevas generaciones. Al finalizar la presentación, el autor firmó ejemplares de Amigos de América a los asistentes.