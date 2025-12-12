¡Hola !

Fernando Tornello presentó ‘Amigos de América’ en el Museo Gonchi Rodríguez

El periodista argentino repasó su trayectoria por la Fórmula 1, el Rally Mundial, la Fórmula 3 Sudamericana y el Rally Dakar, entre tantas otras competencias, dialogó con el público y firmó ejemplares de su libro

_VAL_6055
Secretario general de la Fundación Gonzalo Rodríguez Mathías Silva, Flavio Bonavena, presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez María Fernanda Rodríguez y Fernando Tornello.

Secretario general de la Fundación Gonzalo Rodríguez Mathías Silva, Flavio Bonavena, presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez María Fernanda Rodríguez y Fernando Tornello.

FOTO

Valentina Weikert
Miriam Floriani.

Miriam Floriani.

FOTO

Valentina Weikert
Alice Vielman y Thiago Mello.

Alice Vielman y Thiago Mello.

FOTO

Valentina Weikert
Fabricio Solanes y Nicolás Forestier.

Fabricio Solanes y Nicolás Forestier.

FOTO

Valentina Weikert
Alberto Domingo, Alberto Branda, Pablo y Facundo Camacho.

Alberto Domingo, Alberto Branda, Pablo y Facundo Camacho.

FOTO

Valentina Weikert
Carlos y Nicolás Paz.

Carlos y Nicolás Paz.

FOTO

Valentina Weikert
Valentín Salvio y Federico Hawelka.

Valentín Salvio y Federico Hawelka.

FOTO

Valentina Weikert
Lucas Delgado, Camila Cancela y Mauro Sequeira.

Lucas Delgado, Camila Cancela y Mauro Sequeira.

FOTO

Valentina Weikert
Cristóbal y Fabián Urquiza.

Cristóbal y Fabián Urquiza.

FOTO

Valentina Weikert
Matías Alpuiz y Carolina Soares.

Matías Alpuiz y Carolina Soares.

FOTO

Valentina Weikert
Fernando Martínez y Federico García.

Fernando Martínez y Federico García.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La pasión por el automovilismo volvió a reunir generaciones, historias y recuerdos en torno a una figura central del periodismo deportivo. En una noche marcada por las anécdotas, el repaso histórico y el intercambio cercano con el público, el argentino Fernando Tornello presentó su libro Amigos de América, una obra que recorre décadas de cobertura, viajes, competencias y vínculos construidos al borde de las pistas.

El encuentro, impulsado por la Fundación Gonzalo Rodríguez, se realizó el martes 9 en el Museo Gonchi Rodríguez. Con la conducción del periodista Flavio Bonavena, la actividad se desarrolló en formato de charla abierta, en la que Tornello compartió episodios de sus inicios profesionales, su vínculo con el deporte motor y su extensa trayectoria acompañando categorías emblemáticas.

A lo largo de la presentación, el autor repasó su recorrido por la Fórmula 1, el Rally Mundial, la Fórmula 3 Sudamericana y el Rally Dakar, entre tantas otras competencias. Historias de viajes, coberturas contrarreloj, encuentros con pilotos y momentos decisivos del automovilismo formaron parte de un relato que combinó memoria personal y memoria colectiva del deporte.

Uno de los momentos más cercanos de la noche fue la instancia de intercambio con el público. En ese espacio, Tornello respondió sobre anécdotas de pista, internas del automovilismo, el presente de la Fórmula 1, el cierre del campeonato actual y las proyecciones para la próxima temporada. Sus respuestas, atravesadas por la experiencia y el análisis, propiciaron un diálogo fluido con los asistentes, entre sonrisas, recuerdos y reflexiones.

El Museo Gonchi Rodríguez, sede del encuentro, funciona como un espacio dedicado a preservar y difundir el legado deportivo y humano de Gonzalo Gonchi Rodríguez, referente del automovilismo uruguayo. Desde su propuesta cultural, el museo promueve valores, como la disciplina, el esfuerzo y la resiliencia, y se consolida como un punto de encuentro en el que conviven memoria, educación e inspiración.

En ese marco, la presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez, María Fernanda Rodríguez, destacó que la presencia de Fernando Tornello refleja el espíritu con el que nació este espacio: mantener vivo el legado de Gonchi, fortalecer los valores del deporte motor y motivar instancias de encuentro que conecten historia, cultura e inspiración para las nuevas generaciones. Al finalizar la presentación, el autor firmó ejemplares de Amigos de América a los asistentes.

