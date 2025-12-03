Fertilab celebró sus 40 años con un encuentro que reunió a referentes de la salud y la ciencia

Fundado en 1985 por el médico especialista en andrología José María Montes, el laboratorio nació con el propósito de integrar formación médica, bioquímica y servicio asistencial en un modelo profundamente centrado en el paciente. Cuatro décadas después, esa visión sigue guiando su desarrollo.
Su primer estudio fue el espermograma, pero con el tiempo Fertilab evolucionó hasta convertirse en un laboratorio clínico integral, altamente tecnificado y con sólidas alianzas nacionales e internacionales, entre ellas, con Mayo Clinic Laboratories.
La celebración, titulada 40 años en perspectiva: recorrido por una experiencia emotiva e inspiradora, tuvo lugar en Piso 22 de World Trade Center Montevideo Free Zone. Allí se presentó una serie audiovisual especialmente producida para la ocasión, de la que participaron diferentes referentes de la institución: el fundador, José María Montes; la directora técnica, Gabriela Martínez, y la directora general, Andrea Sánchez, junto con testimonios de trabajadores, técnicos y responsables de las distintas áreas del laboratorio.
La noche incluyó también reconocimientos a figuras clave de los primeros años de la empresa, entre ellas, profesores, médicos y colaboradores que acompañaron el crecimiento del laboratorio desde su creación.
Mirando hacia el futuro, se presentaron los objetivos estratégicos de cara a 2026, que incluyen la consolidación de la Unidad de Citometría de Flujo, el fortalecimiento de la datalogía aplicada a la inteligencia artificial, el impulso de nuevas alianzas académicas y científicas, y el desarrollo de servicios orientados al diagnóstico avanzado y la medicina de precisión.
Con más de 400.000 personas atendidas en su historia, Fertilab reafirma su propósito para los próximos años: ofrecer calidad analítica, innovación responsable y una cercanía humana que acompañe a cada paciente.