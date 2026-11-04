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Focus y AMGlab fueron los ganadores de la séptima edición del Premio Innovación PwC Uruguay

El galardón reconoce a empresas y organizaciones que desarrollan e implementan iniciativas innovadoras en el país

Jurado: exdecano de la FCEA Jorge Xavier, socio principal de PwC Uruguay Richard Moreira, director periodístico de Búsqueda Andrés Danza, presidente de ANII Álvaro Brunini y de FCEA Adrián Rodríguez Miranda.

Jurado: exdecano de la FCEA Jorge Xavier, socio principal de PwC Uruguay Richard Moreira, director periodístico de Búsqueda Andrés Danza, presidente de ANII Álvaro Brunini y de FCEA Adrián Rodríguez Miranda.

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Mauricio Rodríguez
Integrantes del Comité Evaluador Juan Ciapessoni y Álvaro Paz rodean a Irina Nabe, gerenta de Marketing de Tell, finalista en categoría general.

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Mauricio Rodríguez
Andrés Danza, Varina Laino, de Decora (finalista en la categoría start-up), junto a Jorge Xavier y Richard Moreira.

Andrés Danza, Varina Laino, de Decora (finalista en la categoría start-up), junto a Jorge Xavier y Richard Moreira.

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Mauricio Rodríguez
Directora de PwC Uruguay Gabriela Cetrángolo e integrante del jurado y presidente de ANII Álvaro Brunini con el socio de PwC Uruguay Diego Tognazzolo.

Directora de PwC Uruguay Gabriela Cetrángolo e integrante del jurado y presidente de ANII Álvaro Brunini con el socio de PwC Uruguay Diego Tognazzolo.

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Mauricio Rodríguez
Socio de PwC Argentina Ignacio Aquino, socios de PwC Uruguay Julia Cabrera y Gabriel González, y la gerenta de Marketing de PwC Uruguay Sofía Sunhary.

Socio de PwC Argentina Ignacio Aquino, socios de PwC Uruguay Julia Cabrera y Gabriel González, y la gerenta de Marketing de PwC Uruguay Sofía Sunhary.

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Mauricio Rodríguez
De Grinor (finalista en la categoría general) David Fontáns, Victoria Olivera e Ignacio Marrero junto a Álvaro Brunini, Jorge Xavier y Richard Moreira.

De Grinor (finalista en la categoría general) David Fontáns, Victoria Olivera e Ignacio Marrero junto a Álvaro Brunini, Jorge Xavier y Richard Moreira.

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Mauricio Rodríguez
De Tumo (mención en categoría general): Sofía Lorelli, Martina Santos y Luca Sassi.

De Tumo (mención en categoría general): Sofía Lorelli, Martina Santos y Luca Sassi.

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Mauricio Rodríguez
Socia de PwC Uruguay Patricia Marques, Jaime Miller y Soledad Lienau.

Socia de PwC Uruguay Patricia Marques, Jaime Miller y Soledad Lienau.

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Mauricio Rodríguez
De Focus: Martín Patrone, Agustín Rodríguez y Micaela Sureda, ganadores del Premio PwC Uruguay.

De Focus: Martín Patrone, Agustín Rodríguez y Micaela Sureda, ganadores del Premio PwC Uruguay.

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Mauricio Rodríguez
Juan Ciapessoni, Isabel Amigo y Bárbara Grunfeld.&nbsp;

Juan Ciapessoni, Isabel Amigo y Bárbara Grunfeld. 

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Por séptimo año se entregó el Premio Innovación PwC Uruguay, un galardón que reconoce a empresas y organizaciones que desarrollan e implementan iniciativas innovadoras en el país. El reconocimiento cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Búsqueda.

En la categoría general, Focus fue reconocido por el proyecto OpenNerve­, una plataforma implantable diseñada para acelerar la creación de nuevas terapias para enfermedades neurológicas y crónicas como el párkinson, la epilepsia, el dolor crónico y la apnea del sueño. Se trata de una solución que permite que los equipos de investigación, hospitales y start-ups adapten la tecnología a distintas aplicaciones sin tener que desarrollarla desde cero. La plataforma reduce tiempos y costos de investigación, impulsa la innovación médica a escala global y amplía las posibilidades de acceso a tratamientos para millones de pacientes.

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En tanto, AMGlab fue distinguida en la categoría start-up por la creación de un Sistema Integral de Control de Plantaciones Forestales. Se trata de modificar los dispositivos manuales que el sector ya usa, incorporando tecnología que permita la trazabilidad de las plantaciones. El sistema registra datos como la ubicación de cada plantín, la aplicación de fertilizante y la actividad de quienes participan en el proceso. Tiene mecanismos de conectividad diseñados para operar en zonas con poca cobertura. Al digitalizar una etapa crítica de la cadena forestal, AMGlab fortalece el control operativo, mejora la toma de decisiones y sienta las bases para una gestión sustentada en datos, con la finalidad de impulsar la productividad y la sostenibilidad del sector.

El jurado estuvo integrado por Jorge Xavier, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República (FCEA); Adrián Rodríguez Miranda, también de la FCEA; Álvaro Brunini, presidente de la ANII; Andrés Danza, director periodístico de Búsqueda, y Richard Moreira, socio principal de PwC Uruguay.

La ceremonia se realizó el martes 27 de octubre en Magnolio Sala. El proceso comprendió una instancia inicial del Comité de Evaluación y la posterior definición del jurado. Este 2026 se postularon 69 empresas y 49 fueron seleccionadas para competir, representando a 19 industrias.

El socio principal de PwC Uruguay, Moreira, recordó que el premio fue creado en 2020 para celebrar los 100 años de la empresa en el país. “Estamos en evolución constante”, dijo, y agregó que cada edición supone nuevos desafíos para los que “estamos preparados”.

Además de la premiación, hubo un conversatorio con emprendimientos que ganaron en años anteriores, como Ceibal y The Shift Company.

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