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Fundación Niños sin Dolor realizó su quinta cena anual benéfica

Con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Centro Hospitalario Pereira Rossell, la velada incluyó una entrevista al Tonga Reyno y subastas a beneficio de la organización

De Niños sin Dolor: secretario Nicolás Litvan, consejero Sebastián Sánchez, presidenta Clarisa Lauber y consejero Alberto Sánchez.

De Niños sin Dolor: secretario Nicolás Litvan, consejero Sebastián Sánchez, presidenta Clarisa Lauber y consejero Alberto Sánchez.

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Adrián Echeverriaga
Consejero de Niños sin Dolor Pablo Gagliardi, Agustina Saravia, ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg y Joaquín Bazzano.

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Adrián Echeverriaga
Natalia Valdez y Cecilia Del Fabro.

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Adrián Echeverriaga
Consejero Pablo Segalerba, Natalia Bergonzoni, Laura Rosa y vicepresidente José Martín Imaz.

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Adrián Echeverriaga
Carolina Oehler y Majo Amestoy.

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Adrián Echeverriaga
Paola Kogan, Nadia Dib y Valeria Mónigo.

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Adrián Echeverriaga
Charlie Cardoso y Javier Martínez.

Charlie Cardoso y Javier Martínez.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

El Sofitel Montevideo Casino Carrasco fue el escenario de la quinta cena anual Juntos por los Niños, organizada por la Fundación Niños sin Dolor el miércoles 28 de octubre. La velada reunió a representantes de empresas, autoridades y colaboradores de la institución en una noche de gala con fines solidarios.

La recepción comenzó con un cóctel, durante el cual los invitados pudieron conversar antes de la cena. Entre los presentes estuvo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, junto con representantes del Ministerio de Salud Pública y del Centro Hospitalario Pereira Rossell. La noche tuvo a Sofía Rodríguez como presentadora, quien también entrevistó al peleador uruguayo Gastón Tonga Reyno. Además, el subastador Luis Gomensoro estuvo a cargo de las subastas, una presencial y otra silenciosa, en las que se ofrecieron camisetas de fútbol, obras de arte y otros objetos.

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Niños sin Dolor es una organización sin fines de lucro que nació por iniciativa de un grupo de médicos anestesistas del Pereira Rossell, con el propósito de mejorar la atención de los niños de todo el país que requieren cuidados anestésicos. Desde sus comienzos, la fundación ha invertido en tecnología y equipamiento médico para contribuir a una anestesia pediátrica más segura y de mayor calidad.

Actualmente, cerca de 4.000 niños reciben atención quirúrgica cada año en el hospital. Lo recaudado durante la cena permitirá continuar impulsando proyectos vinculados con la incorporación de tecnología, la formación de profesionales y el desarrollo de una atención cada vez más especializada.

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