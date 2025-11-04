Fundación Piso Digno celebró su obra número 1.000 y avanza en la erradicación de los suelos de tierra

La fundación Piso Digno, que busca erradicar los pisos de tierra en Uruguay, colocó su suelo número 1.000, el jueves 30 de octubre en la habitación de la casa de Soledad Burgueño, una vecina de Punta de Rieles.
El trabajo se realizó en Punta de Rieles, con la colaboración de beneficiarios y voluntarios
El coordinador general de la fundación, Matías Acosta, dijo a Galería que tratan de resolver la problemática de los pisos de tierra con acciones que se llevan adelante en un solo día y con la colaboración de beneficiarios y voluntarios.
El trabajo consiste en colocar un piso elevado de madera para mejorar la calidad de vida de las personas. “Es un problema que muchas veces viene de años”, dijo. En la zona llevan dos años de trabajo con más de 100 pisos hechos.
“Cada 15 días estamos por acá; trabajamos según la demanda”, aclaró. Acosta destacó que la jornada fue una instancia de celebración por la colocación del piso número 1.000, un hito que simboliza a cientos de familias que pudieron dejar atrás la tierra en sus casas. Explicó, además, que Piso Digno cuenta con referentes barriales que son quienes derivan a las familias beneficiarias: “Los trabajadores que tenemos hoy son exbeneficiarios del programa”, aseguró.
Además de estas acciones, Piso Digno mantiene un convenio con el Centro Hospitalario Pereira Rossell. En estos casos, se entrevista a las madres y, si viven en viviendas con piso de tierra, se construye un suelo de madera antes de que el bebé llegue a su hogar. Esta intervención contribuye directamente al bienestar y el desarrollo saludable de los niños.