Gastón Izaguirre abrió las puertas de su casa para presentar su muestra más íntima

El artista Gastón Izaguirre presentó Casa, una nueva serie de obras que trasciende lo artístico para convertirse en el testimonio de una de las etapas más significativas de su vida. En esta ocasión, la muestra no solo llamó la atención por sus pinturas, sino también por el lugar elegido para exhibirlas: su propia casa.

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La decisión de nombrar la muestra Casa­ no fue casual. La exposición nace como el cierre de un proceso profundamente transformador que el artista atravesó durante los últimos años y encuentra en el hogar un símbolo de refugio, memoria y reconstrucción. Al ingresar, los visitantes eran recibidos por una frase que sintetiza el espíritu de la muestra: “Una casa no es solo un lugar. Es memoria, es raíz, es todo aquello invisible que nos construye”. Las palabras del propio Izaguirre funcionaban como punto de partida para recorrer la exposición.

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Las obras fueron distribuidas en los distintos ambientes de la vivienda, convirtiendo cada espacio en parte del relato. De esta manera, el público fue invitado a recorrer la intimidad del artista, en una experiencia en la que la casa y las pinturas dialogaban constantemente sobre la identidad, los recuerdos y aquello que, aunque invisible, forma parte de la historia de cada persona.

Se trató de la primera vez que Izaguirre abrió las puertas de su casa de Colinas de Carrasco para exhibir su obra. A diferencia de sus exposiciones anteriores, realizadas en galerías y espacios culturales, esta muestra nació de una decisión profundamente ligada a su historia personal.