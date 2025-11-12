Gastón Moura y Natalia Martínez se casaron

En un entorno de ensueño, en la estancia Aguaverde, emplazada en un área de cuarenta y dos hectáreas sobre el cerro Eguzquiza­ ( Maldonado ), festejó su boda Gastón Moura y Natalia Martínez. Quien celebró el enlace fue Fernando Frontán, de Iglesias de la Comunidad Metropolitana. Con un estilo descontracturado, Frontán valoró el amor entre los novios y citó un pasaje del Cantar­ de los cantares y de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La propuesta había llegado el 10 de enero de 2024 durante un atardecer en la isla San Blas, en el mar Caribe, en la costa de Panamá. El pedido de mano fue durante un paseo en barco, la pareja estaba sola, disfrutando de la intimidad de una ocasión que Natalia calificó como “épica”.

A pesar de que el viernes 7 el tiempo no acompañó, ya que soplaba el viento y la lluvia amenazaba con arruinar la ceremonia al aire libre, nada opacó la felicidad que reinaba entre la pareja y una cuidadosa selección de invitados. La celebración fue íntima, lo que acentuó aún más la calidez del encuentro.

Antes de la entrega de los anillos, el futuro matrimonio leyó sus votos. Natalia inició con una cita del escritor argentino Jorge Luis Borges: “Y de pronto llegará alguien que baile contigo, aunque no le guste bailar, y lo hará porque es contigo y nada más”. Aseguró que ese día estaban honrando lo importante sobre lo urgente y que desde hacía años soñaba con encontrar un amor como el de Gastón: “por eso te amé en el instante en el que te conocí”, contó. Agregó que el chico se “impregnó” en su alma para sanar heridas y le dio gracias por quererla “humana y no ideal”. “Sos mi hogar, mi imprescindible”, afirmó, mientras prometió lealtad y toda la protección que necesite. “Nací para ser tu esposa”, concluyó.

Por su parte, Gastón prometió que cuidaría su corazón y que le dará un hogar lleno de paz y de risas. “Fuimos dos almas que se encontraron. Tu niña de dos colitas está a salvo conmigo”.

La encargada de entregar los anillos fue la sobrina de Natalia, Emilia Martínez, y con el beso, que selló la boda, llegaron los aplausos de la familia y amigos. Luego la pareja se separó para recorrer el viñedo y tomarse fotos, al tiempo que los convidados fueron entrando a la estancia y se acomodaron para pasar una noche de diversión.

Estancia Aguaverde da un servicio integral a quienes deciden hacer sus festejos allí. Se trata de una construcción que data del siglo XVII, con áreas que fueron remodeladas para brindar un buen servicio. Además de los viñedos y el salón, el lugar­ cuenta con habitaciones y un restaurante. En este caso, de la decoración se encargó Isabel Castilla de Casa Castilla.

El vestido de Natalia, con un aire de época pero moderno, fue diseñado por Laura Sorhuet. La novia dijo a Galería que fue un desafío combinar estilos pero se logró un “resultado espectacular”. El tocado estuvo a cargo de Isabel Navarro y llevó una joya de la abuela en él. El maquillaje lo realizó May Martínez y el peinado Diego Alfonso.

Gastón y Natalia se conocieron en Opta Coliving y el flechazo fue instantáneo. En ese lugar vivían los dos hace más de cuatro años: “sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos por encontrarnos”, comentó, y aclaró que desde ese momento no se separaron.

El civil se celebró un día antes, el jueves 6, también en estancia Aguaverde. Los testigos fueron los hermanos de la novia, Maximiliano y Damián, quienes entregaron a la novia; la hermana del novio, Tatiana; las madres de la pareja, Patricia Guidici y Raquel Carballo, y la cuñada de la novia, Ximena Sureda.

La luna de miel iniciará este domingo. La pareja viajará por Turquía, continuando por el Sudeste Asiático: Indonesia, Tailandia y Filipinas. Luego visitarán Tokio y pasarán la Navidad en la capital del amor: París.

Sobre la fiesta, que no tenía hora de finalización, la novia aseguró que se trató de una instancia “llena de amor” y de ganas de “vivir el presente”. “Es un día en el que todos los seres que amamos estuvieron reunidos, juntos y celebrando la vida, en un lugar mágico y muy representativo de los valores familiares”, concluyó.