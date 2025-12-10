Grupo Sevel incorpora a Soueast y presenta tres SUV con diseño y tecnología

La escena automotriz uruguaya sumó un nuevo protagonista con la llegada de Soueast, la marca del fabricante chino Chery Holding que desembarcó­ en el país incorporándose al portafolio de Grupo Sevel. La empresa, con más de 40 años de trayectoria y presencia en múltiples segmentos, presentó una propuesta orientada a usuarios que buscan diseño, tecnología y confort en clave contemporánea.

El martes 2, en el local de avenida Arquitecto Eugenio Baroffio, empresarios, clientes e invitados del sector participaron de la presentación de los tres modelos con los que Soueast inicia su operación en Uruguay: S06, S07 y S09, todos pertenecientes al creciente universo SUV. La marca se distingue por un estilo vanguardista, un enfoque urbano y un conjunto de prestaciones inteligentes pensadas para simplificar la movilidad diaria.

El S06 llamó la atención por su equipamiento completo —seis airbags, dirección eléctrica, pantalla multimedia de gran formato y techo solar panorámico—, al que la versión Hybrid suma mayor eficiencia, asistencia avanzada a la conducción y detalles de confort premium. En una línea más familiar, el S07 incorpora siete plazas, control electrónico de estabilidad, sistemas keyless­ y asistentes que acompañan tanto en ciudad como en ruta.

En el extremo superior de la gama se presentó el S09, un SUV también de siete plazas que reúne potencia, comodidad y tecnología de última generación: cámaras de visión 360°, asientos calefaccionados, carga inalámbrica para smartphones y una transmisión automática de siete velocidades.

Durante la noche, el equipo de Grupo Sevel guio a los asistentes por cada modelo, explicando prestaciones y precios, que van desde US$ 29.990 a US$ 38.990, con garantías extendidas según cada versión.