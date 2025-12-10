Grupo Sevel incorpora a Soueast y presenta tres SUV con diseño y tecnología
Los precios van desde US$ 29.990 a US$ 38.990, con garantías extendidas según cada versión
Mauricio Rodríguez
Mauricio Rodríguez
Presidente de Grupo Sevel Doménico Cappelli y gerente comercial de Soueast Martín Cervini.
Mauricio Rodríguez
Fabián Carini, Matías Arezo y Andrés Scotti.
Mauricio Rodríguez
Diego Maciel y Gonzalo Talo Martirené.
Mauricio Rodríguez
Camila Peric, Sofía del Campo y Alejandra Rienzi.
Mauricio Rodríguez
Federico González y Maxi Alegre.
Mauricio Rodríguez
María José Caponi, Esteban Barreiro, Inés Bavosi y Vicky Ferreira.
Mauricio Rodríguez
Danilo Alemán, Marcos Amaral, Germán Ferreiro y Sebastián Medici.
Mauricio Rodríguez
De Grupo Sevel: Sara Gelfont, Álvaro Barrera, Gabriela Coletto, Josefina Romero y Federico Fernández Chávez.
Mauricio Rodríguez
Camilo Arizaga y Federico Posada.
Mauricio Rodríguez
La escena automotriz uruguaya sumó un nuevo protagonista con la llegada de Soueast, la marca del fabricante chino Chery Holding que desembarcó en el país incorporándose al portafolio de Grupo Sevel. La empresa, con más de 40 años de trayectoria y presencia en múltiples segmentos, presentó una propuesta orientada a usuarios que buscan diseño, tecnología y confort en clave contemporánea.
El martes 2, en el local de avenida Arquitecto Eugenio Baroffio, empresarios, clientes e invitados del sector participaron de la presentación de los tres modelos con los que Soueast inicia su operación en Uruguay: S06, S07 y S09, todos pertenecientes al creciente universo SUV. La marca se distingue por un estilo vanguardista, un enfoque urbano y un conjunto de prestaciones inteligentes pensadas para simplificar la movilidad diaria.
El S06 llamó la atención por su equipamiento completo —seis airbags, dirección eléctrica, pantalla multimedia de gran formato y techo solar panorámico—, al que la versión Hybrid suma mayor eficiencia, asistencia avanzada a la conducción y detalles de confort premium. En una línea más familiar, el S07 incorpora siete plazas, control electrónico de estabilidad, sistemas keyless y asistentes que acompañan tanto en ciudad como en ruta.
En el extremo superior de la gama se presentó el S09, un SUV también de siete plazas que reúne potencia, comodidad y tecnología de última generación: cámaras de visión 360°, asientos calefaccionados, carga inalámbrica para smartphones y una transmisión automática de siete velocidades.
Durante la noche, el equipo de Grupo Sevel guio a los asistentes por cada modelo, explicando prestaciones y precios, que van desde US$ 29.990 a US$ 38.990, con garantías extendidas según cada versión.
El cierre fue uno de los momentos más comentados: los invitados tuvieron la oportunidad de conocer el interior de los vehículos y vivir la experiencia Soueast en primera persona. La velada concluyó con un toque en vivo de Nacho Obes, que selló una noche centrada en el diseño, la tecnología y la buena música.