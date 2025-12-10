¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Grupo Sevel incorpora a Soueast y presenta tres SUV con diseño y tecnología

Los precios van desde US$ 29.990 a US$ 38.990, con garantías extendidas según cada versión

MAU_8717

FOTO

Mauricio Rodríguez
MAU_8704

FOTO

Mauricio Rodríguez
Presidente de Grupo Sevel Doménico Cappelli y gerente comercial de Soueast Martín Cervini.

Presidente de Grupo Sevel Doménico Cappelli y gerente comercial de Soueast Martín Cervini.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Fabián Carini, Matías Arezo y Andrés Scotti.

Fabián Carini, Matías Arezo y Andrés Scotti.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Diego Maciel y Gonzalo Talo Martirené.

Diego Maciel y Gonzalo Talo Martirené.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Camila Peric, Sofía del Campo y Alejandra Rienzi.

Camila Peric, Sofía del Campo y Alejandra Rienzi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Federico González y Maxi Alegre.

Federico González y Maxi Alegre.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María José Caponi, Esteban Barreiro, Inés Bavosi y Vicky Ferreira.

María José Caponi, Esteban Barreiro, Inés Bavosi y Vicky Ferreira.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Danilo Alemán, Marcos Amaral, Germán Ferreiro y Sebastián Medici.

Danilo Alemán, Marcos Amaral, Germán Ferreiro y Sebastián Medici.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Grupo Sevel: Sara Gelfont, Álvaro Barrera, Gabriela Coletto, Josefina Romero y Federico Fernández Chávez.

De Grupo Sevel: Sara Gelfont, Álvaro Barrera, Gabriela Coletto, Josefina Romero y Federico Fernández Chávez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Camilo Arizaga y Federico Posada.

Camilo Arizaga y Federico Posada.

FOTO

Mauricio Rodríguez

La escena automotriz uruguaya sumó un nuevo protagonista con la llegada de Soueast, la marca del fabricante chino Chery Holding que desembarcó­ en el país incorporándose al portafolio de Grupo Sevel. La empresa, con más de 40 años de trayectoria y presencia en múltiples segmentos, presentó una propuesta orientada a usuarios que buscan diseño, tecnología y confort en clave contemporánea.

El martes 2, en el local de avenida Arquitecto Eugenio Baroffio, empresarios, clientes e invitados del sector participaron de la presentación de los tres modelos con los que Soueast inicia su operación en Uruguay: S06, S07 y S09, todos pertenecientes al creciente universo SUV. La marca se distingue por un estilo vanguardista, un enfoque urbano y un conjunto de prestaciones inteligentes pensadas para simplificar la movilidad diaria.

El S06 llamó la atención por su equipamiento completo —seis airbags, dirección eléctrica, pantalla multimedia de gran formato y techo solar panorámico—, al que la versión Hybrid suma mayor eficiencia, asistencia avanzada a la conducción y detalles de confort premium. En una línea más familiar, el S07 incorpora siete plazas, control electrónico de estabilidad, sistemas keyless­ y asistentes que acompañan tanto en ciudad como en ruta.

En el extremo superior de la gama se presentó el S09, un SUV también de siete plazas que reúne potencia, comodidad y tecnología de última generación: cámaras de visión 360°, asientos calefaccionados, carga inalámbrica para smartphones y una transmisión automática de siete velocidades.

Durante la noche, el equipo de Grupo Sevel guio a los asistentes por cada modelo, explicando prestaciones y precios, que van desde US$ 29.990 a US$ 38.990, con garantías extendidas según cada versión.

El cierre fue uno de los momentos más comentados: los invitados tuvieron la oportunidad de conocer el interior de los vehículos y vivir la experiencia Soueast en primera persona. La velada concluyó con un toque en vivo de Nacho Obes, que selló una noche centrada en el diseño, la tecnología y la buena música.

Selección semanal
Fútbol

Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

Por Redacción Búsqueda
Sindical

MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

Por Martín Mocoroa
Fútbol Uruguayo

Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

Por Juan Francisco Pittaluga
Gestión de gobierno

Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

Mercedes Lalanne.

Vivir de la Navidad: 6 emprendimientos que tienen como zafra el último mes del año

Por Patricia Mántaras de la Orden
Guía para comprar lento y original en estas fiestas en Montevideo

Guía para comprar lento y original en estas fiestas en Montevideo

Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
Las emociones que hay detrás de las compras de Navidad que el marketing conoce muy bien

Las emociones que hay detrás de las compras de Navidad que el marketing conoce muy bien

Por Federica Chiarino Vanrell
Varias panaderías uruguayas están logrando que el pan dulce sume nuevos adeptos con el uso de ingredientes originales.

6 versiones originales de pan dulce para esta Navidad

Por María Inés Fiordelmondo Blaires