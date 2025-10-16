¡Hola !

Gustavo Casenave se presentó en el ciclo Piano Solo en el Espacio Cultural Obra

El ciclo continuará el 16 y 23 de octubre con el músico uruguayo Manuel Contrera

Gustavo Casenave y Manuel Contrera.&nbsp;

FOTO

Juan Martín Trucco con Sofía Sussanich, de Porsaleu.

FOTO

Deborah, Daniel y Raquel Rener.

FOTO

Margarita Azpiroz y Herminia Pucci.&nbsp;

FOTO

Daniel Supervielle, Adriana Rostovsky y Nicolás Barriola, de BMR.

FOTO

El pianista uruguayo Gustavo Casenave —ganador de tres premios Grammy— se presentó el jueves 9 por segunda vez en el ciclo de conciertos Piano Solo en el Espacio Cultural Obra, una antigua casona reciclada que cobró nueva vida cultural durante la construcción del edificio Jardín Castellanos, del estudio Rener.

La noche, tranquila y de clima amable, anticipó la llegada del verano y acompañó una velada cálida e íntima, en la que unas 60 personas disfrutaron del virtuosismo y la energía de Casenave. Las entradas fueron a beneficio de la Fundación Porsaleu, lo que fortaleció aún más el sentido comunitario del encuentro.

En poco más de una hora, el pianista deleitó al público con un repertorio exigente, interpretado con fuerza expresiva sobre un piano Steinway modelo O, cedido especialmente por la familia de afinadores Moreno. Su interpretación, precisa y apasionada, llenó el espacio de matices y emoción, en sintonía con la visión artística del proyecto cultural Obra.

Piano Solo también cuenta con la participación del destacado músico uruguayo Manuel Contrera, que tocará el 16 y 23 de octubre y marcará el cierre de tres temporadas de gestión cultural desarrolladas en paralelo al proceso de construcción del edificio de la constructora Rener. Esta iniciativa permitió mantener vivo el pulso artístico del lugar durante un período de transformación urbana y fortalecer los vínculos­ entre arte, arquitectura y comunidad.

Con este cierre, el proyecto cultural Obra reafirma su compromiso con la promoción de la cultura como parte integral del desarrollo urbano y social.

