Gustavo Onorato presentó 'Otras historias', una muestra de escenas en miniatura

Las pequeñas escenas de Gustavo Onorato invitan a detenerse y observar. En Otras historias, expuesta el jueves 22 en la Fundación Iturria, personajes en miniatura conviven en escenarios que parecen sacados de un mundo fantástico. Entre estructuras imposibles, figuras de circo y situaciones inesperadas, las obras combinan humor y reflexiones sobre las contradicciones de la vida humana. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 22 de noviembre.
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La muestra reúne pequeñas escenografías tridimensionales construidas a mano, en las que cada elemento contribuye a contar una historia. Los escenarios remiten a un universo de realismo mágico, pero detrás de su apariencia extravagante aparecen temas como la violencia, el abandono, la soledad y el consumismo. El artista encuentra en lo absurdo una forma de representar las contradicciones humanas, sin dejar de lado el humor.
Una de las obras es Vampiros en el bosque, una escena en la que estas criaturas aparecen comiendo bananas. La situación rompe con la imagen tradicional de los vampiros y refleja el tono tragicómico de la serie, donde lo inesperado convive con cuestiones más profundas. Los personajes y sus acciones no siempre revelan lo que sucede a primera vista, y los detalles pueden cambiar por completo la interpretación de una escena.
Onorato comenzó a trabajar en esta serie alrededor de 2020, durante la pandemia. Formado en dibujo y pintura, antes había desarrollado collages corpóreos abstractos, incorporando materiales como madera, cartón y chapas. El paso hacia las construcciones tridimensionales le permitió salir del plano y explorar una nueva forma de narrar, a través de pequeñas escenografías que funcionan como escenarios teatrales, donde los personajes y los elementos construyen historias sobre el absurdo de la vida humana.
Las obras no buscan ofrecer respuestas únicas. Sus personajes son ambiguos, como las propias personas, y las escenas dejan preguntas abiertas a quien las observa. Así, detrás de cada pequeño mundo aparece una mirada sobre la vida cotidiana y las distintas formas de interpretarla.