GWM presentó en Uruguay el ORA 5, un nuevo SUV 100% eléctrico

GWM presentó en Uruguay el nuevo ORA 5, un SUV 100% eléctrico que se destaca por el diseño, la tecnología, la seguridad y la autonomía. El modelo fue distinguido como Diseño del año en los London Design Awards 2025.

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El coche se enseñó por primera vez el jueves 23 en Flex 360, donde clientes, prensa e invitados pudieron ver de cerca el auto. Además, la experiencia integró distintas disciplinas artísticas. La diseñadora especializada en novias Clara Laborde y el artista visual Alfonso Villagrán realizaron intervenciones inspiradas en la identidad del ORA 5. Laborde vistió de blanco a la presentadora, Noelia Etcheverry, y a los promotores encargados de dar la bienvenida a los invitados. La música estuvo a cargo del DJ Diego Maciel, mientras que Villagrán intervino un mural y la lona que cubría el vehículo.

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El ORA 5 fue desarrollado para ofrecer una experiencia de conducción que combina eficiencia, tecnología y confort. El modelo ofrece una autonomía de hasta 520 kilómetros (ciclo NEDC) y admite carga rápida, que permite pasar del 30% al 80% de la batería en aproximadamente 20 minutos. Cuenta con un baúl de 422 litros, ampliable hasta 1.120 litros al rebatir los asientos traseros, y rueda de auxilio. En seguridad, incorpora seis airbags y más de 20 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), entre ellas, control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, detector de punto ciego, alerta de colisión frontal y cámara de visión periférica de 360°. El interior ofrece tablero digital de 10,25 pulgadas, pantalla multimedia de 14,6 pulgadas y conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

El gerente comercial de GWM en Uruguay, Gastón Cantero, señaló que con este modelo “se amplió la propuesta eléctrica de la marca, con un vehículo pensado para familias que buscan diseño, tecnología y seguridad sin resignar autonomía ni equipamiento”.

Cantero agregó que la propuesta resulta muy atractiva para el mercado por su diferencial: “Una autonomía de 435 kilómetros reales (ciclo WLTP)”. Sobre la adopción de vehículos eléctricos en Uruguay, sostuvo: “Creemos que la tendencia se va a seguir fortaleciendo. La batería del ORA 5 asegura una gran durabilidad. Además, tiene la particularidad de adaptarse a cualquier tipo de usuario”.