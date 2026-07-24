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    Las acciones de Tesla caen tras el golpe a las ganancias por los descuentos

    Los gastos de capital se duplicaron con creces a medida que la compañía acelera su giro hacia la inteligencia artificial y la robótica

    Un Tesla Cybertruck pasa junto al tráfico.

    Un Tesla Cybertruck pasa junto al tráfico.

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    PATRICK T. FALLON / AFP
    Búsqueda | Christian Davies
    Por Christian Davies y Kana Inagaki

    Las acciones de Tesla cayeron un 14% este jueves 23 después de que el fabricante de autos reportó una caída inesperada en las ganancias del segundo trimestre, ya que el grupo redujo los precios de los vehículos eléctricos (VE) para impulsar las ventas y los ingresos por la venta de créditos regulatorios a fabricantes rivales se agotaron.

    Los analistas señalaron que, aunque los descuentos habían impulsado un aumento en las entregas durante el trimestre, también habían reducido los beneficios netos del fabricante de vehículos de Elon Musk.

    El beneficio neto ajustado cayó un 17% a US$1.2 mil millones en el trimestre en comparación con el año anterior, informó Tesla tras el cierre del mercado bursátil el miércoles, muy por debajo de las expectativas de Wall Street, que eran de US$1.9 mil millones.

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    Tom Narayan, analista de RBC Capital Markets, señaló que los precios más bajos parecían haber impulsado “gran parte de las sólidas entregas del trimestre”, dados los márgenes cada vez más reducidos en el negocio automotriz de Tesla.

    Las acciones de Tesla cayeron un 14% a US$320 en Nueva York el jueves, lo que amplió su caída en lo que va del año a un 26%.

    Las entregas alcanzaron un récord de 480,126 vehículos en el trimestre, lo que impulsó los ingresos un 26% hasta alcanzar los US$28.2 mil millones, una cifra superior a la esperada.

    Los resultados pusieron de manifiesto cómo Tesla ha utilizado descuentos para atraer compradores tras sufrir una fuerte caída en las ventas el año pasado, cuando el papel destacado de Musk en la reducción del gasto del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) durante la administración de Donald Trump alejó a los consumidores.

    Los márgenes del sector automotriz, sin incluir los créditos regulatorios, fueron del 16.3%, por debajo de las expectativas de los analistas del 18.7% recopiladas por Visible Alpha. El margen operativo general de la compañía cayó al 1.4%, desde el 4.1% registrado hace un año.

    El repunte de las ventas ha sido más marcado en Europa, donde los altos precios de la gasolina también han contribuido a que algunos consumidores se decanten por los VE.

    En EE.UU., Tesla se ha visto afectada después de que el gobierno de Trump recortó un crédito fiscal de US$7,500 para los VE y eliminó las normas destinadas a incentivar la producción de vehículos eléctricos. Los ingresos por la venta de créditos regulatorios a la competencia para compensar sus emisiones cayeron a US$146 millones, frente a los US$439 millones del año anterior.

    Ante las dificultades en el negocio automotriz, que aún representa más del 70% de los ingresos de Tesla, Musk ha acelerado el giro del grupo de los VE hacia los taxis autónomos y los robots humanoides impulsados por inteligencia artificial (IA).

    La compañía ha duplicado con creces su gasto de capital en comparación con el mismo período del año pasado para financiar su apuesta por la IA y la robótica. Ese gasto contribuyó a su primer consumo de efectivo trimestral en dos años, con un flujo de efectivo libre negativo de US$1.1 mil millones.

    Musk dijo a los inversionistas el miércoles que la compañía seguía en vías de invertir más de US$25 mil millones a lo largo de 2026, casi el triple de los US$8.5 mil millones que gastó el año pasado.

    La persona más rica del mundo describió su campaña de inversiones como “probablemente la expansión industrial más rápida de una compañía en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial”.

    Donald Trump se sienta en un Tesla Model S junto a Elon Musk en el jardín sur de la Casa Blanca.

    Donald Trump se sienta en un Tesla Model S junto a Elon Musk en el jardín sur de la Casa Blanca.

    Musk también ha mencionado los más de US$725 mil millones que las grandes compañías tecnológicas planean gastar en infraestructura de IA este año para justificar la estrategia de Tesla. Sus gastos de capital aumentaron un 142% respecto al año anterior, hasta alcanzar los US$5.79 mil millones en el trimestre.

    El beneficio neto según los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés), que incluye la compensación basada en acciones y las fluctuaciones en las inversiones de Tesla en criptomonedas y SpaceX, fue de US$1.1 mil millones, un 5% menos que en el mismo período del año pasado.

    Vaibhav Taneja, director financiero de Tesla, dijo que el gasto de capital “aumentará durante los próximos dos o tres años”. Agregó que, además de utilizar su propio dinero, la compañía había obtenido líneas de crédito que le permiten obtener préstamos de hasta US$30 mil millones para “ayudar a acelerar dichas inversiones”.

    Tesla ha incrementado sus gastos al iniciar la construcción de un centro de investigación de semiconductores —que forma parte de su empresa conjunta Terafab con SpaceX— e invertir en chips avanzados e infraestructura de la red eléctrica para el clúster de supercomputadoras Cortex 2.

    La compañía también comenzó la producción de su vehículo eléctrico totalmente autónomo Cybercab en febrero de este año, al tiempo que implementa gradualmente su servicio de robotaxis en Texas y Florida. Musk ha señalado que la unidad de robotaxis no generará ingresos significativos hasta el próximo año, como muy pronto.

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