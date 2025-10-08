¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Ignacio de Posadas presentó su nuevo libro en la Universidad Católica del Uruguay

La actividad contó con la presencia especial del cardenal Daniel Sturla, quien recordó su participación en el último cónclave papal

Vicerrector de la UCU Gustavo Monzón, Ignacio de Posadas y cardenal Daniel Sturla.

Vicerrector de la UCU Gustavo Monzón, Ignacio de Posadas y cardenal Daniel Sturla.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Uberfil Zeballos y Francisco Obes.

Uberfil Zeballos y Francisco Obes.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rosina Capurro, Carlos Rodríguez Folle y José Zerbino.

Rosina Capurro, Carlos Rodríguez Folle y José Zerbino.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alejandro Abal y Pablo Mieres.

Alejandro Abal y Pablo Mieres.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Tomás Teijeiro y Juan Peirano.

Tomás Teijeiro y Juan Peirano.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Luis Mosca y María&nbsp;Dolores Benavente.

Luis Mosca y María Dolores Benavente.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Javier Aznárez,&nbsp;Laura Veríssimo,&nbsp;Juan Martín&nbsp;Posadas y Daniel&nbsp;Supervielle.

Javier Aznárez, Laura Veríssimo, Juan Martín Posadas y Daniel Supervielle.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Soledad Izquierdo, Silvana Olarreaga y Daniel Porrini.

Soledad Izquierdo, Silvana Olarreaga y Daniel Porrini.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El reconocido abogado, académico y escritor Ignacio de Posadas presentó su más reciente obra, titulada Al rescate de un derecho natural desechado, en un encuentro que reunió a estudiantes, docentes y profesionales del derecho en el Aula Magna de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

La actividad contó con la presencia especial del cardenal Daniel Sturla, quien ofreció unas palabras iniciales antes de dar paso a la conversación con el autor. En su intervención, el cardenal compartió una vivencia personal de gran significado: su participación en el último cónclave papal, una de esas instancias históricas y decisivas para Occidente. Relató el impacto que le produjo verse rodeado de cardenales de todo el mundo y figuras políticas internacionales, entre las que mencionó a Donald Trump y Volodímir Zelenski.

Sturla señaló que, a raíz de esa experiencia, muchas personas le preguntaron si había visto la película Cónclave, y reconoció que la trama de ese film guarda puntos de contacto con los temas abordados en el libro de De Posadas. Esta anécdota le permitió enlazar de forma natural con la reflexión central de la obra, que busca recuperar y poner en valor la vigencia del derecho natural en tiempos modernos.

La presentación se desarrolló en un clima cercano y participativo, con entrada libre y gratuita. Al finalizar, los asistentes tuvieron la posibilidad de adquirir el libro, conversar con el autor y llevarse una firma personalizada. Muchos aprovecharon la ocasión para sacarse fotos junto a De Posadas, como recuerdo de una instancia que conjugó pensamiento, historia y actualidad.

Selección semanal
Partido Nacional

La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

Por Federico Castillo
Tecnología

Uruguay se mantiene como “pionero” por su índice de madurez en inteligencia artificial

Por Redacción Búsqueda
Seguridad

La oposición tendió la mano a Orsi tras atentado a Ferrero, pero reclamó más medidas y le recordó que "es mano"

Por Redacción Búsqueda
Finanzas públicas

La gestión fiscal es cuestionada por un frontal diagnóstico del BID, que prepara programa con el gobierno

Por Ismael Grau

TE PUEDE INTERESAR

Chef Ben Ford: “En Uruguay aprendí cómo tener paciencia con el calor”
Video

Chef Ben Ford: “En Uruguay aprendí cómo tener paciencia con el calor”

Por Clementina Delacroix Cardeza
Kathryn Dundas organiza en noviembre el retiro Rewild & Renew en José Ignacio. 

Para la médica Kathryn Dundas “al cuerpo no le importa si lo ignoras, pero sin pausas, se degrada”

Por Magdalena Cabrera
Malta: islas con historia, mar turquesa y 300 días de sol

Malta: islas con historia, mar turquesa y 300 días de sol

Por Santiago Perroni
George y Amal Clooney fueron anfitriones de la cuarta edición de los Albie Awards, celebrada por primera vez en el Museo de Historia Natural de Londres.

Londres fue sede de los Albie Awards, los premios que entrega la fundación de George Clooney y su esposa