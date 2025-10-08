Ignacio de Posadas presentó su nuevo libro en la Universidad Católica del Uruguay

El reconocido abogado, académico y escritor Ignacio de Posadas presentó su más reciente obra, titulada Al rescate de un derecho natural desechado, en un encuentro que reunió a estudiantes, docentes y profesionales del derecho en el Aula Magna de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
La actividad contó con la presencia especial del cardenal Daniel Sturla, quien ofreció unas palabras iniciales antes de dar paso a la conversación con el autor. En su intervención, el cardenal compartió una vivencia personal de gran significado: su participación en el último cónclave papal, una de esas instancias históricas y decisivas para Occidente. Relató el impacto que le produjo verse rodeado de cardenales de todo el mundo y figuras políticas internacionales, entre las que mencionó a Donald Trump y Volodímir Zelenski.
Sturla señaló que, a raíz de esa experiencia, muchas personas le preguntaron si había visto la película Cónclave, y reconoció que la trama de ese film guarda puntos de contacto con los temas abordados en el libro de De Posadas. Esta anécdota le permitió enlazar de forma natural con la reflexión central de la obra, que busca recuperar y poner en valor la vigencia del derecho natural en tiempos modernos.
La presentación se desarrolló en un clima cercano y participativo, con entrada libre y gratuita. Al finalizar, los asistentes tuvieron la posibilidad de adquirir el libro, conversar con el autor y llevarse una firma personalizada. Muchos aprovecharon la ocasión para sacarse fotos junto a De Posadas, como recuerdo de una instancia que conjugó pensamiento, historia y actualidad.