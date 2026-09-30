'Indígenas en piedra y bronce': una mirada al patrimonio monumental uruguayo

La muestra, curada por Daniela Kaplan, reúne esculturas, pinturas, fotografías y documentos para explorar cómo las representaciones de los pueblos indígenas participaron en la construcción de la identidad nacional

Curadora de la exposición Daniela Kaplan, directora nacional de Cultura Maru Vidal y directora del Museo Zorrilla Micaela Villalba junto a Abayubá de José Luis Zorrilla de San Martín.

Los monumentos forman parte del paisaje cotidiano de Montevideo. Se los cruza al caminar, se los mira sin necesariamente detenerse en ellos y, con el tiempo, pasan a formar parte de la ciudad casi sin que nos preguntemos qué historias cuentan. Esa mirada es justamente la que propone revisar Indígenas en piedra y bronce: discursos identitarios en el patrimonio monumental uruguayo, exposición del Museo Zorrilla que se inauguró el jueves 24 de setiembre.

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La muestra fue presentada en el marco de la 32ª edición del Día del Patrimonio, cuyo lema este año es “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro” y que se celebrará durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre. La coincidencia no es casual, la exposición propone volver sobre las formas en que Uruguay ha representado a los indígenas y sobre el lugar que esas imágenes ocupan en la construcción de la identidad nacional.

Bajo la curaduría de Daniela Kaplan, quien trabajó durante más de un año en la investigación, la muestra reúne imágenes, objetos y documentos que permiten observar cómo el arte participó en la construcción de distintas ideas sobre los indígenas en relación con el origen, la identidad, la violencia, la derrota, la integración y la nación. Durante la inauguración, Kaplan reflexionó sobre cómo esas representaciones aparecen en monumentos, pinturas, esculturas, billetes, nombres y otros imaginarios, y planteó la necesidad de volver a mirarlas.