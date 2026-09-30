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'Indígenas en piedra y bronce': una mirada al patrimonio monumental uruguayo

La muestra, curada por Daniela Kaplan, reúne esculturas, pinturas, fotografías y documentos para explorar cómo las representaciones de los pueblos indígenas participaron en la construcción de la identidad nacional

Abayubá de José Luis Zorrilla de San Martín.

'Abayubá' de José Luis Zorrilla de San Martín.

FOTO

Lucila Castillo
Curadora de la exposición Daniela Kaplan, directora nacional de Cultura Maru Vidal y directora del Museo Zorrilla Micaela Villalba junto a Abayubá de José Luis Zorrilla de San Martín.

Curadora de la exposición Daniela Kaplan, directora nacional de Cultura Maru Vidal y directora del Museo Zorrilla Micaela Villalba junto a Abayubá de José Luis Zorrilla de San Martín.

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Lucila Castillo
Nicolás Barriola ve Abayubá de José Luis Zorrilla de San Martín.

Nicolás Barriola ve 'Abayubá' de José Luis Zorrilla de San Martín.

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Lucila Castillo
Isabel Gaider.

Isabel Gaider.

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Lucila Castillo
William Rey ve una fotografía del monumento a la Batalla de Sarandí de Fabricio Labandera.

William Rey ve una fotografía del monumento a la Batalla de Sarandí de Fabricio Labandera.

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Lucila Castillo
Anselma Moreira.

Anselma Moreira.

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Lucila Castillo
Myriam Zini, Mónica Packer y Patricia Bentancur.

Myriam Zini, Mónica Packer y Patricia Bentancur.

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Lucila Castillo
Álvaro Zinno.&nbsp;

Álvaro Zinno. 

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Lucila Castillo
Zulema Jafif contempla a Indio luchando con puma de José Luis Zorrilla de San Martín.

Zulema Jafif contempla a 'Indio luchando con puma' de José Luis Zorrilla de San Martín.

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Lucila Castillo
Claudio Piacenza, Nadia Amorim Zorrilla, Santiago Fonseca Muñoz y Moque Amorim Zorrilla.

Claudio Piacenza, Nadia Amorim Zorrilla, Santiago Fonseca Muñoz y Moque Amorim Zorrilla.

FOTO

Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

Los monumentos forman parte del paisaje cotidiano de Montevideo. Se los cruza al caminar, se los mira sin necesariamente detenerse en ellos y, con el tiempo, pasan a formar parte de la ciudad casi sin que nos preguntemos qué historias cuentan. Esa mirada es justamente la que propone revisar Indígenas en piedra y bronce: discursos identitarios en el patrimonio monumental uruguayo, exposición del Museo Zorrilla que se inauguró el jueves 24 de setiembre.

La muestra fue presentada en el marco de la 32ª edición del Día del Patrimonio, cuyo lema este año es “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro” y que se celebrará durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre. La coincidencia no es casual, la exposición propone volver sobre las formas en que Uruguay ha representado a los indígenas y sobre el lugar que esas imágenes ocupan en la construcción de la identidad nacional.

Bajo la curaduría de Daniela Kaplan, quien trabajó durante más de un año en la investigación, la muestra reúne imágenes, objetos y documentos que permiten observar cómo el arte participó en la construcción de distintas ideas sobre los indígenas en relación con el origen, la identidad, la violencia, la derrota, la integración y la nación. Durante la inauguración, Kaplan reflexionó sobre cómo esas representaciones aparecen en monumentos, pinturas, esculturas, billetes, nombres y otros imaginarios, y planteó la necesidad de volver a mirarlas.

Más que ofrecer una respuesta definitiva, la exposición busca abrir preguntas sobre las imágenes que forman parte del patrimonio uruguayo. En ese sentido, invita a detenerse frente a aquello que parece conocido y preguntarse qué representa, a quién representa y qué dice hoy sobre la sociedad que lo produjo. Una propuesta que, en palabras de Kaplan, reivindica al museo como un espacio para mirar antes de responder.

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