Inició la edición 28º del Festival Internacional de Cine de Punta del Este

Un año más, se realizó el Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Se trata de la edición 28ª y la apertura fue en un sitio con historia: la Sala Cantegril, construida hace 75 años. En esta oportunidad, la grilla cuenta con más de 40 películas y 17 documentales, además de la presencia de actores y directores de la región y el mundo.
La directora artística del festival, Daniela Cardarello, sostuvo que cada año se registra un aumento en las inscripciones. En diálogo con Galería, destacó que “no es poca cosa” que el evento esté celebrando 28 años de trayectoria y precisó que se presentaron 315 films para participar del concurso. “Estamos creciendo a nivel internacional. Ser seleccionado ya se considera un premio”, aseguró.
El festival cuenta con dos categorías: Ficción, que otorga el premio Mauricio Litman, y Documental, distinguida con el Lobo Marino. En el primer caso, la estatuilla lleva el nombre del empresario y emprendedor que creó en 1951 el primer festival de cine de Punta del Este y es una obra del artista Octavio Podestá. En la categoría Documental, el reconocimiento que se entrega al ganador consiste en una talla en madera realizada por el artista Milton Sosa.
Cardarello comentó que la existencia de dos categorías responde a una decisión pensada, ya que en otros festivales los documentales participan junto con el resto de las películas. “Nuestro criterio es que un documental no compite con una ficción porque, si es bueno, siempre le va a ganar porque llega al corazón de otra forma”, afirmó.
Cada una de las competencias tiene un jurado especial e internacional. Este año, una de las visitas más destacadas es la del director de la película argentina La noche de los lápices (1986), Héctor Olivera.
En tanto, la película escogida para iniciar la competencia fue Los domingos (2025), dirigida por la española Alauda Ruiz de Azúa. Se trata de la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven de 17 años que debe decidir qué carrera universitaria estudiar condicionada por un mandato familiar. Sin embargo, se siente cada vez más cerca de Dios y comienza a plantearse abrazar la vida de monja de clausura. La noticia sorprende a su familia y provoca distanciamientos.
El festival se extiende hasta el viernes 13 con entrada gratuita. Las exhibiciones son en el Teatro Cantegril, el complejo Grupocine de Punta del Este y el Teatro Margarita Xirgú.