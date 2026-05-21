Llega el Festival Uruguayo de Animación y Ventana Sur anuncia su regreso a Montevideo

El festival se inaugurará con una proyección restaurada de Ponyo de Hayao Miyazaki.

Del martes 26 al domingo 31 se realiza la primera edición del FUA!-Festival Uruguayo de Animación, una cita nueva para el cine animado de autor. Tendrá su sede principal en Cinemateca y se inaugurará en Movie Montevideo con la versión restaurada de Ponyo, de Hayao Miyazaki. En el centro de la programación hay una competencia internacional de cerca de 40 cortometrajes que pelean por un premio de US$ 1.000, que serán evaluados por un jurado internacional.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

A su alrededor se ordenan funciones llegadas del festival francés de Annecy y del argentino BitBang, una selección de stop motion uruguayo y un tributo al cineasta uruguayo Walter Tournier, en el que se verá por primera vez su corto Lodo. El festival incluye el AnimaLab, un laboratorio que durante cuatro jornadas busca llevar los proyectos uruguayos hasta el mercado Ventana Sur. Habrá, además, una itinerancia posterior por salas descentralizadas de Montevideo y su zona metropolitana.

El regreso de Ventana Sur Edición número 15 de Ventana Sur. Foto: Ventana al Sur Edición número 15 de Ventana Sur. Foto: Ventana al Sur

Ventana Sur, considerado el mercado audiovisual más importante de América Latina, vuelve a Montevideo del 30 de noviembre al 4 de diciembre, tras su primera escala uruguaya en 2024. Organizado por el Marché du Film del Festival de Cannes, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y el INCAA argentino, durante cinco días ocupará el Sodre, la Cinemateca y el Teatro Solís con proyecciones, encuentros y actividades de industria que cada año convocan a miles de profesionales del continente. La capital uruguaya alterna la sede del mercado con Buenos Aires desde 2024, en un formato que sus organizadores bautizaron Río de la Plata.