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    Llega el Festival Uruguayo de Animación y Ventana Sur anuncia su regreso a Montevideo

    Cinemateca continúa con la segunda edición de la Semana del Cine Recuperado MADO

    El festival se inaugurará con una proyección restaurada de Ponyo de Hayao Miyazaki.

    El festival se inaugurará con una proyección restaurada de Ponyo de Hayao Miyazaki.

    FOTO

    Studio Ghibli
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Del martes 26 al domingo 31 se realiza la primera edición del FUA!-Festival Uruguayo de Animación, una cita nueva para el cine animado de autor. Tendrá su sede principal en Cinemateca y se inaugurará en Movie Montevideo con la versión restaurada de Ponyo, de Hayao Miyazaki. En el centro de la programación hay una competencia internacional de cerca de 40 cortometrajes que pelean por un premio de US$ 1.000, que serán evaluados por un jurado internacional.

    A su alrededor se ordenan funciones llegadas del festival francés de Annecy y del argentino BitBang, una selección de stop motion uruguayo y un tributo al cineasta uruguayo Walter Tournier, en el que se verá por primera vez su corto Lodo. El festival incluye el AnimaLab, un laboratorio que durante cuatro jornadas busca llevar los proyectos uruguayos hasta el mercado Ventana Sur. Habrá, además, una itinerancia posterior por salas descentralizadas de Montevideo y su zona metropolitana.

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    Edición número 15 de Ventana Sur. Foto: Ventana al Sur
    Edición número 15 de Ventana Sur. Foto: Ventana al Sur
    Edición número 15 de Ventana Sur. Foto: Ventana al Sur

    Ventana Sur, considerado el mercado audiovisual más importante de América Latina, vuelve a Montevideo del 30 de noviembre al 4 de diciembre, tras su primera escala uruguaya en 2024. Organizado por el Marché du Film del Festival de Cannes, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y el INCAA argentino, durante cinco días ocupará el Sodre, la Cinemateca y el Teatro Solís con proyecciones, encuentros y actividades de industria que cada año convocan a miles de profesionales del continente. La capital uruguaya alterna la sede del mercado con Buenos Aires desde 2024, en un formato que sus organizadores bautizaron Río de la Plata.

    Últimos días del MADO

    Voces del Señor

    La segunda edición de Más Allá del Olvido, la semana de cine recuperado de la Cinemateca, comenzó el pasado lunes 18. La muestra, que organiza junto al Museo del Cine de Buenos Aires y la Filmoteca de esa ciudad, junta archivos de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay y parte de una premisa poco habitual: en lugar de disimular el desgaste de las copias viejas, lo exhibe, entendiendo que cada marca cuenta el camino que hizo esa película para sobrevivir.

    Entre lo que aún puede verse hay una línea uruguaya rescatada del exilio, con cortos de Mario Jacob y Ugo Ulive, y Argie, un largometraje que Jorge Blanco llevó a Cannes en 1984; el clásico chileno El chacal de Nahueltoro, de Miguel Littin, y Sábado disco, sábado pachanga, presentada como una versión local de Fiebre de sábado por la noche filmada en Montevideo en 1981, en dictadura, con música de Rubén Rada, Totem y Psiglo. Cierra el domingo 25 con material recuperado del grupo de danza Contradanza y un documental chileno sobre la elección de Salvador Allende.

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