Inteligencia artificial, verdades manipuladas y algoritmos: los desafíos de la desinformación en Uruguay y la región

Durante el primer día habló Catalina Botero, abogada, académica y ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y excopresidenta del Oversight Board de Facebook e Instagram. Además, hubo un panel en el que participaron el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki; el jefe de la Sección Política de la Delegación de la UE en Uruguay, Jan Mikolaj Dzieciolowski; y la doctora en Ciencias Sociales Carolina Aguerre.

En su ponencia, Botero aseguró que, al contrario de lo que pasaba hace unas décadas atrás, cuando había optimismo en torno a internet, ahora hay pesimismo y temor. La experta abogó por proteger la apertura de la red de redes. Varias cosas que sucedieron en el mundo llevaron a muchas personas a desconfiar de las aplicaciones; entre ellas, el Brexit y la invasión de Rusia a Ucrania, por mencionar algunas. Botero manifestó no poder creer que existan personas razonables que adjudiquen la culpa a Ucrania. Esto sucede, a su entender, debido a la cantidad de desinformación que salió del país presidido por Vladímir Putin.

La académica afirmó que lo más peligroso no son las mentiras “individuales”, sino la difusión de la desinformación a gran escala. Con relación a la UE y las leyes que regulan internet, afirmó que esa región tiene que tener límites controlados. Otro de los problemas que identificó fue que en la actualidad las personas toman decisiones basadas en información que fue creada para engañar y quienes la promueven saben que es efectiva. No es casual que las grandes empresas sigan pautando publicidad en las redes. Una de las soluciones propuestas por la experta es que se identifiquen los contenidos producidos a través de inteligencia artificial (IA). También aseveró que sería necesario que las fotos señalen cuando tienen filtros. Con respecto a los políticos, destacó que para algunos “se volvió rentable no tener escrúpulos”. “Los líderes han ido rompiendo barreras y la crueldad se convirtió en una ventaja política”, añadió.