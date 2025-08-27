InterArte celebró sus 25 años en el Solís con un espectáculo de ópera

La asociación InterArte celebró sus bodas de plata en el Teatro Solís con el espectáculo ¡Viva la música!, una propuesta operística dedicada a dos compositores fundamentales y siempre vigentes: Wolfgang Amadeus Mozart y Gaetano Donizetti.
El programa estuvo a cargo del Mtro. Ignacio Pilone en la dirección musical y de Santiago Bentancor en la dirección escénica. Tres jóvenes intérpretes de la nueva generación lírica uruguaya fueron los protagonistas: el tenor Santiago Delpiano, la soprano Sofía Rasmussen y el barítono Marcos Carrasco.
De Mozart, considerado uno de los grandes genios de la música occidental, el público disfrutó momentos memorables de Las bodas de Fígaro y La flauta mágica, piezas que mantienen intacta la frescura de su creación. De Donizetti, los artistas interpretaron dos arias de Don Pasquale, comedia de enredos con desenlace feliz, y los pasajes más destacados de El elixir de amor, obra romántica repleta de situaciones cómicas y emotivas.
Si bien esta presentación formó parte de la conmemoración de los 25 años de InterArte, la celebración había comenzado meses atrás, cuando en febrero se realizó el primer concurso latinoamericano de canto lírico. En aquella instancia, la asociación recibió con orgullo a jóvenes cantantes de 11 países del continente. InterArte, una asociación cultural sin fines de lucro creada en el año 2000 por el maestro Juan Carlos Gebelin, se encarga de organizar y apoyar espectáculos, conferencias, exhibiciones y otras actividades relacionadas con el arte. Uno de sus principales objetivos es presentar espectáculos con carácter de estreno nacional o latinoamericano, y obras desconocidas o poco conocidas por el público uruguayo.