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Itaú reunió a sus socios comerciales en Expo Prado

El banco mantiene desde hace casi tres décadas un vínculo cercano con el agro uruguayo

De Itaú: CEO Agustín Tafernaberry, responsable de Visa Agro Isabel Pereira, director de Itaú Corporate Valentín Martínez y gerente de Agronegocios José Zerbino.

De Itaú: CEO Agustín Tafernaberry, responsable de Visa Agro Isabel Pereira, director de Itaú Corporate Valentín Martínez y gerente de Agronegocios José Zerbino.

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Lucila Castillo
Agustín Junker y Agustín Zambrano.

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Lucila Castillo
Verónica Lorenzelli junto a Adolfo, Emilia y Elena Bortagaray.

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Lucila Castillo
Lucía Perdomo, Pablo Mestre, María Astore y Nicolás Cabrera.

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Lucila Castillo
Milagros Herrera y Julio Lestido.

Milagros Herrera y Julio Lestido.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En el marco de Expo Prado 2026, Itaú organizó un almuerzo con los socios comerciales de Visa Agro Itaú, generando un nuevo espacio de encuentro e intercambio para fortalecer los vínculos con quienes forman parte de su red de negocios.

La cita fue el lunes 14 y permitió poner en valor la trayectoria de Itaú junto al sector agropecuario. Este año, el banco participa por 24ª vez de forma ininterrumpida en Expo Prado, reafirmando que el banco acompaña al agro uruguayo desde hace casi tres décadas. Itaú es la institución privada con mayor volumen de créditos al sector agropecuario y la institución que más creció en el último año en este segmento.

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El gerente de Agronegocios de Itaú Uruguay, José Zerbino, dijo que buscan con sus socios “acuerdos a largo plazo que permitan ofrecer lo mejor a los clientes, y eso se traduce en buenos productos y servicios”.

Esa mirada de largo plazo se refleja también en el desarrollo de soluciones pensadas para las necesidades específicas del agro. Entre ellas se destaca Visa Agro, la tarjeta de crédito de Itaú diseñada para productores y empresas del sector, que permite realizar pagos a 180 días sin intereses y acceder a beneficios en comercios adheridos. La propuesta se complementa con alternativas de financiamiento con foco en riego, maquinaria y encalado de suelos, cobertura de commodities, herramientas de inversión y soluciones digitales que facilitan la gestión financiera desde cualquier lugar del país.

A través de este tipo de instancias, el banco continúa fortaleciendo sus vínculos con sus clientes y socios comerciales, promoviendo el intercambio de perspectivas y acompañando el desarrollo del sector productivo del país.

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