Japón condecoró al músico uruguayo Hugo Fattoruso

La Embajada de Japón en Uruguay organizó un encuentro para distinguir al músico Hugo Fattoruso con la Orden del Sol Naciente Rayos de Oro con Escarapela. La ceremonia fue el martes 7, en la Sala Zitarrosa, y convocó una gran cantidad de público que acompañó con entusiasmo todas las instancias. La distinción, concedida por el emperador Naruhito, fue otorgada por la contribución de Fattoruso en el intercambio cultural entre Uruguay y Japón a través de la música.
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Desde 2007, Fattoruso realizó 23 giras por diferentes ciudades de Japón, junto al percusionista nipón Tomohiro Yahiro, con quien conforma el dúo Dos Orientales. Tras el Gran Terremoto del Este de Japón en 2011, promovió la comprensión y la solidaridad entre los dos pueblos, y dio conciertos conmemorativos, además de presentaciones en el aniversario de los 110 años de la inmigración japonesa en Uruguay. En 2025, participó del Día de Uruguay en la Expo Osaka.
El acto de conmemoración fue precedido por un concierto de música tradicional japonesa y uruguaya. Los asistentes pudieron disfrutar del Trío Torigawa, de Montevideo Taiko —con sus tambores japoneses— y del Quinteto Barrio Sur.
Tras la condecoración, en la que los asistentes aplaudieron de pie por varios minutos, Fattoruso, de punta en blanco, fue quien interpretó varios temas en el piano.
El músico, embajador de Marca País por Uruguay XXI, agradeció a “su majestad” y contó que uno de sus sueños es poder tocar para él, junto a Yahiro.