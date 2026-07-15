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Japón condecoró al músico uruguayo Hugo Fattoruso

A través de la embajada, le fue otorgada la distinción del Orden del Sol Naciente Rayos de Oro con Escarapela

Hugo Fattoruso recibe el diploma de manos del embajador de Japón Kenichi Okada.

Hugo Fattoruso recibe el diploma de manos del embajador de Japón Kenichi Okada.

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Valentina Weikert
Hugo Fattoruso con la medalla otorgada por el embajador de Japón Kenichi Okada.

Hugo Fattoruso con la medalla otorgada por el embajador de Japón Kenichi Okada.

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Valentina Weikert
Quinteto Barrio Sur.

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Valentina Weikert
Lil Salaberriborda, Fernando Cabrera y Walter Dura.

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Valentina Weikert
Mirlo Guerra y Alejandro Pereda.

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Valentina Weikert
Natsuko Oshima, Junko Soga y Momoka Matsui.

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Valentina Weikert
Federico Rivero y Roxió Pereyra.

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Valentina Weikert
Hugo Fattoruso al frente del Quinteto Barrio Sur.

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Valentina Weikert
Trío Torigawa.

Trío Torigawa.

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Valentina Weikert
Tambores japoneses a cargo de Montevideo Taiko.

Tambores japoneses a cargo de Montevideo Taiko.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La Embajada de Japón en Uruguay organizó un encuentro para distinguir al músico Hugo Fattoruso con la Orden del Sol Naciente Rayos de Oro con Escarapela. La ceremonia fue el martes 7, en la Sala Zitarrosa, y convocó una gran cantidad de público que acompañó con entusiasmo todas las instancias. La distinción, concedida por el emperador Naruhito, fue otorgada por la contribución de Fattoruso en el intercambio cultural entre Uruguay y Japón a través de la música.

Desde 2007, Fattoruso realizó 23 giras por diferentes ciudades de Japón, junto al percusionista nipón Tomohiro Yahiro, con quien conforma el dúo Dos Orientales. Tras el Gran Terremoto del Este de Japón en 2011, promovió la comprensión y la solidaridad entre los dos pueblos, y dio conciertos conmemorativos, además de presentaciones en el aniversario de los 110 años de la inmigración japonesa en Uruguay. En 2025, participó del Día de Uruguay en la Expo Osaka.

El acto de conmemoración fue precedido por un concierto de música tradicional japonesa y uruguaya. Los asistentes pudieron disfrutar del Trío Torigawa, de Montevideo Taiko —con sus tambores japoneses— y del Quinteto Barrio Sur.

Tras la condecoración, en la que los asistentes aplaudieron de pie por varios minutos, Fattoruso, de punta en blanco, fue quien interpretó varios temas en el piano.

El músico, embajador de Marca País por Uruguay XXI, agradeció a “su majestad” y contó que uno de sus sueños es poder tocar para él, junto a Yahiro.

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