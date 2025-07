Jorge Díaz: “La cárcel no puede ser la única respuesta, pero tampoco se puede soltar sin control”

Sobre el rol de la Fiscalía General de la Nación y las tensiones con el sistema político, expresó que “en todos los países donde hay sistemas acusatorios la tensión entre Justicia y política es natural. Lo anormal sería que no se investigara la corrupción”. Subrayó que durante su gestión se institucionalizaron los concursos de ingreso y ascenso, se establecieron reglas claras para traslados y se fortaleció la rendición de cuentas ante el Parlamento. “Fui 28 veces al Legislativo en 10 años. Siempre dije lo mismo: vengo a rendir cuentas”.

A pesar de haberse desempeñado durante décadas en el sistema judicial, Díaz afirmó estar plenamente enfocado en su rol político actual. En ese marco, trabaja en la coordinación de organismos estatales en temas de seguridad, cibercrimen, lavado de activos y crimen organizado. Uno de sus proyectos más discutidos es la posible creación de un ministerio de justicia. “Existe en casi todos los países. No es una innovación uruguaya. Discutamos la idea, no los nombres”, insistió, sin confirmar si él podría estar al frente de esa eventual cartera.

En su análisis de la transición entre gobiernos fue crítico respecto al accionar del Ejecutivo saliente. Mencionó la firma del contrato por el proyecto Neptuno, la deuda por disponibilidad del Ferrocarril Central y el estado general de las finanzas públicas. “El déficit fiscal es el mayor en 35 años. Aumentaron el gasto, el déficit y la deuda. Vamos a resolverlo, pero también es necesario explicarle a la ciudadanía cuáles son las restricciones fiscales con las que se está gestionando”.

Díaz remarcó que el enfoque del gobierno actual es el del diálogo institucional con intendencias, partidos políticos y actores privados. “Cuando surgen problemas, el gobierno toma la iniciativa para abordarlos. Nos reunimos con Casmu, con los del ferrocarril, con el consorcio de Neptuno. Este gobierno tiende puentes”, sostuvo.

En materia de seguridad, planteó que el sistema carcelario requiere una transformación urgente. “No podemos seguir acumulando personas con penas cortas y problemas de salud mental o consumo. Las cárceles están superpobladas y terminan siendo lugares donde recluta el crimen organizado”, afirmó. Propone una política que priorice el cumplimiento de penas alternativas y el control en libertad. Para eso, considera clave fortalecer un sistema de reinserción con estructura y presupuesto propios. “La cárcel no puede ser la única respuesta, pero tampoco se puede abrir la puerta y soltar sin control”, aclaró.

Reiteró que la prioridad es atender los problemas de la gente: vivienda, salud, transporte, justicia y seguridad. “Hay una agenda de derechos que suena muy bien en el exterior, pero no estamos garantizando el acceso a derechos básicos como la justicia. Tenemos miles de personas que necesitan un abogado, y cientos de abogados que no tienen trabajo. Eso no lo resuelve el mercado”.

Consultado sobre su rol en el futuro, fue concreto: “Tengo 58 años, más de 30 en el servicio público. Hoy estoy comprometido con este gobierno, con el presidente (Yamandú) Orsi y con la gente. Hay quienes ya están pensando en el 2028. Yo estoy pensando en gobernar bien hoy. Si al gobierno le va bien, al país le va bien. Y eso es lo único que importa”.

Sobre el cierre, Andrés Danza le entregó a Jorge Díaz una caricatura realizada especialmente por Junior como forma de agradecimiento por su participación.