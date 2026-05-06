Jóvenes creativos toman Tres Cruces con sus propuestas de moda

El público podrá votar su proyecto favorito de Desafío MOOS hasta el 10 de mayo. El equipo más votado viajará a Nueva York para vivir la Fashion Week

Consejero cultural de la Embajada de España Juan Manuel López y agregado cultural de la Embajada de Francia Darío Arce.

Jurados de MOOS: gerente de Marketing de Maybelline Diego Sariotte, gerenta de Marketing de Tres Cruces Ximena Lema y directora de Moweek Carina Martínez.

En el marco de la 11ª edición de Desafío MOOS, Tres Cruces presentó la muestra de los proyectos realizados por jóvenes creativos de todo el país. Hasta el 10 de mayo, los trabajos se exhiben en pantallas ubicadas en el segundo nivel del shopping, invitando al público a recorrer las propuestas y elegir su favorita.

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Con Maybelline y Cisplatina Turismo como patrocinadores, la participación de Moweek y el apoyo del Ministerio de Turismo, Uruguay XXI y la Cámara de Diseño del Uruguay (CDU), Desafío MOOS se consolida como una plataforma que impulsa la visibilidad y el desarrollo del talento emergente en moda y producción creativa.

Este año la consigna se inspiró en el Mundial de Fútbol 2026 y convocó a participantes de distintos departamentos a competir en duplas o de forma individual. Los 20 equipos seleccionados asumieron el desafío de desarrollar una producción de moda integral con dos estilismos basados en un país asignado por sorteo, reinterpretando su identidad desde una mirada contemporánea. Durante todo el proceso pudieron contar con el asesoramiento y apoyo de intendencias departamentales y embajadas en Uruguay, cuyas autoridades estaban presentes en Life Cinemas, espacio donde tuvo lugar la proyección de los audiovisuales de los participantes.

Las producciones combinan moda y contenido digital, reflejando la diversidad de enfoques y el potencial creativo de una nueva generación. El estilismo de maquillaje estuvo a cargo de Maybelline, que acompañó a los equipos en la etapa de producción y aportó una mirada profesional a cada propuesta.

El público puede participar en la definición del concurso votando su proyecto favorito a través de un código QR disponible en el centro comercial y en la web de Tres Cruces hasta el 10 de mayo inclusive. Entre quienes participen, se sortearán dos cheques obsequio de $ 5.000 cada uno para canjear en locales participantes del complejo.