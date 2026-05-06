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Jóvenes creativos toman Tres Cruces con sus propuestas de moda

El público podrá votar su proyecto favorito de Desafío MOOS hasta el 10 de mayo. El equipo más votado viajará a Nueva York para vivir la Fashion Week

Jurados de MOOS: gerente de Marketing de Maybelline Diego Sariotte, gerenta de Marketing de&nbsp;Tres Cruces Ximena Lema y directora de Moweek Carina Martínez.&nbsp;

Jurados de MOOS: gerente de Marketing de Maybelline Diego Sariotte, gerenta de Marketing de Tres Cruces Ximena Lema y directora de Moweek Carina Martínez. 

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Mauricio Rodríguez
La jurado de MOOS Carolina Curbelo, del CDU,&nbsp;con Matilde Pacheco.

La jurado de MOOS Carolina Curbelo, del CDU, con Matilde Pacheco.

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Supervisora de Cisplatina&nbsp;Laura Sabatel, directora&nbsp;ejecutiva de Uruguay XXI&nbsp;Marina Ferrari y gerente&nbsp;de Cisplatina Andrés&nbsp;Martínez.&nbsp;

Supervisora de Cisplatina Laura Sabatel, directora ejecutiva de Uruguay XXI Marina Ferrari y gerente de Cisplatina Andrés Martínez. 

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Mauricio Rodríguez
Embajadora de Ecuador Isabel Wagner y embajadora de Canadá Carmen Sorger.

Embajadora de Ecuador Isabel Wagner y embajadora de Canadá Carmen Sorger.

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Mauricio Rodríguez
Consejero cultural de la Embajada de España Juan Manuel López y agregado cultural de la Embajada de Francia Darío Arce.&nbsp;

Consejero cultural de la Embajada de España Juan Manuel López y agregado cultural de la Embajada de Francia Darío Arce. 

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Mauricio Rodríguez
Coaches: Brian Ojeda y Sofía Inciarte.

Coaches: Brian Ojeda y Sofía Inciarte.

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Mauricio Rodríguez
De Maybelline: Florencia Alza y Paula dos Santos.&nbsp;

De Maybelline: Florencia Alza y Paula dos Santos. 

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Mauricio Rodríguez
Florencia Cabana y Lucía Rodríguez.

Florencia Cabana y Lucía Rodríguez.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En el marco de la 11ª edición de Desafío MOOS, Tres Cruces presentó la muestra de los proyectos realizados por jóvenes creativos de todo el país. Hasta el 10 de mayo, los trabajos se exhiben en pantallas ubicadas en el segundo nivel del shopping, invitando al público a recorrer las propuestas y elegir su favorita.

Con Maybelline y Cisplatina Turismo como patrocinadores, la participación de Moweek y el apoyo del Ministerio de Turismo, Uruguay XXI y la Cámara de Diseño del Uruguay (CDU), Desafío MOOS se consolida como una plataforma que impulsa la visibilidad y el desarrollo del talento emergente en moda y producción creativa.

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Este año la consigna se inspiró en el Mundial de Fútbol 2026 y convocó a participantes de distintos departamentos a competir en duplas o de forma individual. Los 20 equipos seleccionados asumieron el desafío de desarrollar una producción de moda integral con dos estilismos basados en un país asignado por sorteo, reinterpretando su identidad desde una mirada contemporánea. Durante todo el proceso pudieron contar con el asesoramiento y apoyo de intendencias departamentales y embajadas en Uruguay, cuyas autoridades estaban presentes en Life Cinemas, espacio donde tuvo lugar la proyección de los audiovisuales de los participantes.

Las producciones combinan moda y contenido digital, reflejando la diversidad de enfoques y el potencial creativo de una nueva generación. El estilismo de maquillaje estuvo a cargo de Maybelline, que acompañó a los equipos en la etapa de producción y aportó una mirada profesional a cada propuesta.

El público puede participar en la definición del concurso votando su proyecto favorito a través de un código QR disponible en el centro comercial y en la web de Tres Cruces hasta el 10 de mayo inclusive. Entre quienes participen, se sortearán dos cheques obsequio de $ 5.000 cada uno para canjear en locales participantes del complejo.

El equipo más votado accederá a un viaje a Nueva York con pasajes, estadía y viáticos incluidos, para vivir la semana de la moda desde la ciudad. El premio, otorgado y gestionado por la agencia de viajes Cisplatina Turismo, incluirá un itinerario especialmente armado para recorrer puntos claves de la ciudad, el circuito de street style, museos icónicos de moda y el movimiento cultural que se genera en torno a la Fashion Week.

Por su parte, el jurado otorgará un segundo premio, que implica una pasantía en la campaña SS 2027 de Moweek, una membresía anual en la Cámara de Diseño del Uruguay y $ 25.000 en efectivo, además de una mención especial con un premio de $ 15.000.

“Desafío MOOS es una plataforma que año a año nos permite acercar oportunidades reales a jóvenes creativos de todo el país. Esta edición, inspirada en el Mundial, suma una mirada internacional que eleva el nivel de las propuestas y potencia el talento local”, señaló Ximena Lema, gerenta de Marketing de Tres Cruces.

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