Juan Antonio Bayona: "Siempre trato de llegar a lo universal de una historia"

La trayectoria de Bayona no solo incluye producciones españolas, sino también grandes proyectos de la industria de Hollywood­. En 2018, con el respaldo de Steven Spielberg como productor ejecutivo, dirigió Jurassic­ World: Fallen Kingdom, uno de los éxitos de taquilla de ese año y tercera película más vista a escala mundial. Además, en 2022, participó en la dirección de dos episodios de la serie El señor de los anillos: los anillos del poder, producida por Amazon, en los que exploró una vez más temas épicos y visualmente cautivadores.

La sociedad de la nieve (2023), nominada al Oscar en la categoría Mejor película internacional y ganadora de 12 premios Goya, narra la trágica y extraordinaria historia del accidente aéreo en los Andes en 1972, en la que parte del equipo de rugby del Old Christians luchó por sobrevivir durante 72 días en condiciones extremas.

En entrevista con Galería, el director de La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona, ofrece una mirada a los procesos creativos y desafíos técnicos que enfrenta como director en cada uno de sus proyectos.

En sus películas, los temas de supervivencia y la relación entre los seres humanos y la naturaleza juegan un papel fundamental. ¿Cómo influyen sus propias experiencias en su forma de hacer cine?

No es una pregunta fácil. La verdad es que como autor siempre intentas encontrar aquello que más te resuene en el material y ahí sigo mucho la intuición. Hay un momento en el proceso en el que uno tiene que trascender la anécdota, el argumento. Digo “anécdota” con todo el cariño del mundo, porque se trata de buscar aquello que hace universal una historia. Eso puede estar en un drama, en una película de terror, en una historia real o en una inventada. Yo creo que eso es lo que a mí más me interesa: encontrar aquello que más me resuene en el material y desde ahí intentar llegar a lo universal.

Ha trabajado tanto en producciones españolas como en grandes franquicias de Hollywood­. ¿Cómo es el proceso de adaptación a diferentes culturas cinematográficas, y cómo logra mantener su sello personal en proyectos de gran escala?

Cuando trabajas en Hollywood­, es una manera de trabajar muy diferente. Ellos llevan más de 100 años haciendo cine; la industria es muy potente y está muy especializada. Eso tiene grandes ventajas, ya que tienes las mejores herramientas. En mi caso, otros directores hicieron un trabajo previo y uno no puede llegar y cambiarlo todo. Uno tiene que ser fiel a la tradición pero aportar algo nuevo. En ese “algo nuevo” recuerdo que Spielberg me decía que él estaba muy feliz porque había sido capaz de encontrar una manera de hacer personal una historia que venía de antes, de otros directores. Tiene que ver con esa intuición y esa manera de acercar tu material a tu personalidad.

La sociedad de la nieve fue aclamada por la crítica por su tratamiento visual y narrativo. ¿Cuál fue el mayor reto técnico o creativo que enfrentó durante el rodaje?

Quizá la decisión más arriesgada y complicada de La sociedad de la nieve fue rodarla en locaciones naturales. Es una historia ambientada en la nieve y eso complicó muchísimo la parte técnica y de producción, pero a la vez fue un estímulo muy bueno para los actores. Todo lo que hacía que fuera más complicado también era lo que hacía que el resultado final fuera mejor.

¿Hay algún tema que aún no haya explorado, pero que le gustaría abordar en futuros proyectos?

Hay millones de temas que me gustaría abordar en mis futuros proyectos (ríe). Nunca sabes bien por qué eliges un proyecto; a veces tienes la sensación de que un proyecto te elige a ti. Ahora mismo estoy en ese momento de desarrollar proyectos, algunos vienen desde antes de La sociedad de la nieve y en el momento que uno esté en la lista de sacarlos tomaré la decisión para hacerlo.

Con la entrega de la medalla Delmira Agustini, Juan Antonio Bayona se une a una selecta lista de personalidades que han transformado la cultura a través de su talento y contribución. El acto en el Palacio Taranco no solo celebró la carrera de Bayona, sino también la importancia de que Uruguay y el mundo reconozcan y valoren a quienes enriquecen nuestra comprensión de la vida a través del arte. Al igual que Delmira Agustini, quien en su época rompió esquemas y desafió las convenciones, Bayona representa el poder transformador del arte en la sociedad contemporánea.