Kimonos y cerezos llevaron la cultura japonesa al Museo Blanes

La cultura japonesa llegó al Prado a través de sus prendas, sus tradiciones y uno de sus símbolos más reconocidos: los sakura (cerezos). En ese marco, la Embajada de Japón inauguró la exposición “Kimono: el arte de la vestimenta tradicional japonesa” y realizó una plantación de estos árboles en el Jardín de los Artistas del Museo Juan Manuel Blanes.
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Los invitados comenzaron el encuentro recorriendo la muestra, instalada en la primera sala del museo, donde pudieron conocer de cerca los kimonos y aprovechar el espacio para tomar fotografías. Luego, en el patio, las autoridades compartieron unas palabras sobre la importancia del encuentro, que se realizó en el marco de los 105 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay.
Entre los presentes estuvieron el director del Museo Blanes, Jorge Sierra, y el embajador de Japón, Kenichi Okada, además de autoridades y figuras vinculadas a las artes, como Hugo Fattoruso. El embajador aportó su habitual cuota de humor al hablar sobre la tradición japonesa y bromear sobre la dificultad que implica vestir correctamente un kimono.
La jornada también sirvió para presentar la decimotercera edición del Festival de Japón, que tendrá lugar el sábado 10 de octubre en el predio del museo.
Finalmente, los invitados se trasladaron hacia la entrada del recinto, sobre la calle Millán, para participar de la plantación de los primeros cerezos. La iniciativa forma parte del proyecto de la misión diplomática de plantar 50 árboles de sakura en el barrio del Prado, con el apoyo de la Intendencia de Montevideo y del Comité Organizador del Festejo del Centenario de las Relaciones Diplomáticas.