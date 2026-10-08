La escritora canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

La obra de la poeta y escritora canadiense Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, suele combinar verso, prosa, diálogo y traducción en una mezcla que desafía las categorías de género literario.

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La literatura griega clásica ha ejercido una fuerte influencia en su obra, que abarca desde libretos de ópera, crítica literaria —como Eros el agridulce de 1986— y novelas en verso —como Autobiografía de Rojo, de 1998—.

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Carson ha traducido obras de la literatura griega clásica que, según la Academia Sueca, "pueden considerarse obras independientes por derecho propio". Entre ellas se incluyen If Not, Winter, basada en fragmentos de poemas de Safo, las tragedias de Sófocles Electra y Antígona y las Bakkai de Eurípides.

En Norma Jeane Baker de Troya, de 2019, entrelaza las historias de Helena de Troya; en la obra Helena, de Eurípides y Marilyn Monroe, en una pieza que ejemplifica su estilo.

Otra obra que demuestra el carácter poliédrico de la bibliografía de la canadiense es Hombres en el tiempo libre, una colección de poesía y prosa que ganó el Premio Griffin de Poesía de Canadá en 2001.

Ejemplares de libros de la autora canadiense Anne Carson se exhiben en la Academia Sueca en Estocolmo, Suecia, tras una conferencia de prensa celebrada el 8 de octubre de 2026 para anunciar que fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura de 2026. JONATHAN NACKSTRAND / AFP

"Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados", sostuvo el presidente del comité de literatura, Anders Olsson, quien recordó que la misma autora "ha identificado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra".

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, detalló que la autora se encontraba en Islandia "escuchando el viento" cuando el comité del Nobel se puso en contacto con ella para notificarle el premio. "Se llevó una gran sorpresa", añadió Carlberg.

Carson ha impartido clases de lenguas clásicas en varias universidades norteamericanas y ha vivido en Islandia, donde ella y su marido, Robert Currie, obtuvieron la ciudadanía en 2022.

Un premio esquivo para autores hispanos

La escritora canadiense, de 76 años y nacida en Toronto, se suma así a figuras como Aleksandr Solzhenitsyn, Alice Munro y Ernest Hemingway entre los galardonados con el premio, que otorga la Academia Sueca y que está dotado con 12 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares).

El premio del año pasado lo ganó el escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, apodado el "maestro del apocalipsis" por la crítica estadounidense Susan Sontag, un año después de que la Academia sorprendiera con la elección de la surcoreana Han Kang.

Otros autores que aspiraban al Nobel de este año son la china Can Xue, el australiano Gerald Murnane, autores hispanos como la mexicana Cristina Rivera Garza y el español Enrique Vila-Matas, además de varios narradores estadounidenses.

La elección de Carson amplía aún más el dominio de la lengua inglesa en el palmarés del premio. Entre los 122 galardonados —solo 18 mujeres—, la lengua inglesa domina con 31, por delante de la francesa (15), alemana (14) e hispana (11).

Los escritores hispanos han tenido poco peso en este siglo: solo el peruano Mario Vargas Llosa (2010) ha sido reconocido con el premio, 20 años después del antecesor más cercano, el mexicano Octavio Paz.

La Academia sostiene que no sigue criterios geográficos ni de géneros ni lingüísticos y que solo reconoce méritos individuales.

Algunos críticos la acusan de ignorar a varios de los creadores más afamados de los últimos 120 años, como León Tolstói, Virginia Woolf o Jorge Luis Borges; también ha sido señalada de menospreciar a autores estadounidenses, aunque otorgó el premio al cantautor Bob Dylan en 2016 y a la poeta Louise Glück en 2020.

Esta semana el Premio Nobel concedió tres galardones científicos. El la categoría de Medicina, lo obtuvieron tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro.

El premio de Física reconoció los esfuerzos de un científico por desmitificar un grupo poco común de neutrinos, mientras que el de Química reconoció a dos científicos por desentrañar las misteriosas imágenes especulares en las moléculas, un descubrimiento que se ha utilizado para desarrollar innumerables fármacos.

El Nobel de La Paz será anunciado el viernes y el de Economía el lunes.

Establecidos en el testamento del inventor y empresario sueco de la dinamita, Alfred Nobel, los premios a los logros en literatura, ciencia y paz se otorgan desde 1901.

FUENTE:FRANCE24