KPMG Uruguay cumplió 80 años y el país fue elegido como sede de la organización en Sudamérica
La firma, fundada en Montevideo en 1946, celebró su aniversario con autoridades nacionales, clientes y socios de la región
Socios de Impuestos y Legal de KPMG: Nicolás Ramos, Gustavo Melgendler, Giovanna Lorenzi y Aldo Zignago.
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Adrián Echeverriaga
Socios de Auditoría de KPMG: Martín Clerino, Sylvia Sosa, Gabriela Cervieri y Eduardo Denis.
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Ministro de Economía Gabriel Oddone, socio director de KPMG Rodrigo Ribeiro y subsecretario de Economía Martín Vallcorba junto al ministro de Turismo Pablo Menoni.
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Country officer para IFC en Uruguay Francisco Márquez, socia de Consultoría de KPMG Magdalena Perutti, gerenta ejecutiva Corporativo del Brou Gabriela Fernández y Fabián Ibarburu, gerente general CAF-AM Uruguay.
KPMG Uruguay celebró el martes 27 de octubre las ocho décadas transcurridas desde su fundación en Montevideo, en 1946. Asistieron al encuentro el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, autoridades de organismos públicos, clientes, exsocios, colaboradores y socios de KPMG de la región. La firma cuenta hoy con 330 personas y 10 socios.
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Durante la ceremonia, realizada en el Club de Golf del Uruguay, el socio director de KPMG Uruguay, Rodrigo Ribeiro, anunció que Uruguay fue elegido como sede de KPMG Sudamérica. Se trata de la firma regional que desde el 1 de octubre dirige las actividades de KPMG en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. Sobre el hito dijo: “Es un reconocimiento que nos honra y que pone en valor la trayectoria y la confianza construida por nuestro país. Pero también es una responsabilidad: debemos estar a la altura de esta elección”.
Según explicó, la integración regional busca alinear inversiones, aprovechar capacidades y atender a los clientes de forma más unificada. “Este paso no borra nuestra identidad local: la conecta y la fortalece dentro de un proyecto común. Nos invita a pensar con escala regional y a compartir capacidades con mayor agilidad”, señaló.
Ribeiro recordó también el aporte de los socios Jorge Barsantini, Miguel Larrimbe, Mario Amelotti y Álvaro Scarpelli, cuyo liderazgo dio nuevos impulsos a la firma. “Somos una firma de Uruguay, con vocación regional y capacidad de conectarnos con el mundo sin perder nuestra identidad”, sostuvo.
En su discurso, Ribeiro identificó tres factores que explican los 80 años de actividad: la gente y sus valores, la confianza construida durante ocho décadas y la capacidad de adaptación.
Sobre el futuro, afirmó: “No aspiramos simplemente a seguir creciendo. Aspiramos a continuar siendo una firma orgullosa de sus raíces, reconocida por su forma de hacer las cosas y preparada para transformarse sin perder su esencia”. Y concluyó: “Que estos primeros 80 años de KPMG Uruguay sean el punto de partida de los próximos 80”.