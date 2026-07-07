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La Biblioteca Nacional invitó a niños y adolescentes a crear su propio álbum de figuritas

La institución realizó un taller de ilustración encabezado por el diseñador e ilustrador Eduardo Sganga, donde los participantes transformaron sus recuerdos y afectos en una colección de figuritas

Lucía Panizza y Sebastián Moreira, del equipo de Experiencias de la Biblioteca&nbsp;Nacional, rodean a Eduardo Sganga.

Lucía Panizza y Sebastián Moreira, del equipo de Experiencias de la Biblioteca Nacional, rodean a Eduardo Sganga.

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Maite Feueremann, María Eugenia Rodríguez y Lucía Feueremann.

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Matilde Acuña y Rafaela Rostagnol.

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Camila Romero y Gael Rodríguez.

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Julia Viera, Rosalía Lusardo y Salvador Viera.

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Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Biblioteca Nacional llevó adelante el taller de ilustración para infancias Las Figuritas de mi Equipo, una propuesta realizada en el marco del comienzo de las vacaciones de invierno.

La actividad, coordinada por el área de Experiencias de la Biblioteca Nacional, invitó a niñas, niños y adolescentes a participar de un espacio creativo dirigido por el diseñador e ilustrador Eduardo Sganga.

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A través del dibujo, los participantes crearon un álbum y una colección de figuritas dedicadas a las personas, los lugares, los objetos y las experiencias que consideran importantes en sus vidas. A partir de preguntas como “¿cómo dibujar a las personas que queremos?” o “¿cómo representar los lugares y las cosas que nos acompañan todos los días?”, el taller propuso explorar distintas formas de narrar visualmente, poniendo en valor aquello que integra la vida cotidiana y los vínculos afectivos de cada participante.

Sganga explicó que la idea del taller surgió a partir de la época del año, aprovechando la coincidencia entre el Mundial y las vacaciones de invierno. Aunque Uruguay ya había quedado eliminado del torneo, destacó el entusiasmo de los niños que participaron tanto en los turnos de la mañana como en los de la tarde.

La actividad, que fue de carácter gratuito, se realizó los días martes 30 de junio y jueves 2 de julio, y reunió a decenas de familias que se acercaron a disfrutar de una propuesta que combinó creatividad, juego e imaginación

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