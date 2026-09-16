La bodega argentina Rutini Wines presentó su One Day Tour en Montevideo

Más de 150 personas se reunieron en Hyatt Centric Montevideo para recorrer la propuesta de Rutini One Day Tour, una experiencia que trajo a Uruguay parte de la identidad de la reconocida bodega argentina Rutini Wines. A través de distintas estaciones, invitados, profesionales del sector y referentes de la comunidad vitivinícola pudieron conocer y probar diferentes líneas de la bodega.
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La propuesta contó con la presencia de un equipo que llegó desde Mendoza liderado por la enóloga Martina Galeano junto con siete sommeliers. Los invitados recorrieron siete estands dedicados a Trumpeter, Trumpeter Reserve, Trumpeter Low, Encuentro, Rutini Colección, Single Vineyard y Apartado, pudiendo acercarse a las diferentes características de cada vino y conocer más sobre la propuesta de la bodega.
Entre los momentos destacados estuvieron las dos masterclass dirigidas por Galeano, quien presentó en profundidad las líneas Single Vineyard y Trumpeter Low. Esta última fue una de las novedades de la jornada por tratarse de una propuesta de bajo contenido alcohólico, con 9% de graduación, que se espera llegue próximamente a Uruguay. La actividad permitió además compartir con clientes y referentes del sector la mirada de Rutini sobre la tradición y la innovación en el mundo del vino.