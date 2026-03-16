La Comedia Nacional abre su temporada con ‘Música de regreso a casa’

La obra, escrita y dirigida por Victoria Vera, se presenta en la Sala Verdi hasta el 26 de abril

Miguel del Arco y Martín Korhr rodean a la dramaturga y directora de la obra Victoria Vera.

Director de la Sala Verdi Felipe Villarmarzo y el director artístico de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia.

La Comedia Nacional inauguró su temporada 2026 con Música de regreso a casa, obra escrita y dirigida por la dramaturga uruguaya Victoria Vera que se presenta en la Sala Verdi. La pieza, estrenada el viernes 13 de marzo, permanece en cartel hasta el 26 de abril, con funciones los miércoles a las 18 horas, de jueves a sábado a las 20 y los domingos a las 17.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La historia parte de una escena reconocible: una mujer sale de la oficina, enciende la radio y comienza el trayecto de regreso a su casa. Sin embargo, ese recorrido cotidiano pronto se vuelve otra cosa. Mientras el auto avanza, los pensamientos empiezan a ocupar el espacio y la ruta se convierte en un territorio donde aparecen recuerdos, señales difíciles de interpretar y encuentros inesperados. Lo que parece un simple traslado por la ciudad se transforma en un viaje más profundo, en el que la protagonista se enfrenta a preguntas, intuiciones y fantasías que emergen en movimiento.

Leé además Artes escénicas El Teatro Solís presentó su temporada 2026, en la que cumple 170 años

La obra propone detenerse en ese instante suspendido del regreso, cuando la mente divaga y el tiempo parece expandirse. Sin ofrecer respuestas cerradas, invita al público a permanecer en ese estado intermedio entre lo real y lo imaginado, en el que las imágenes y las ideas se mezclan mientras el camino continúa.

El elenco está integrado por Soledad Gilmet, Leandro Ibero Núñez, Dulce Elina Marighetti, Andrés Papaleo, Jimena Pérez, Juan Antonio Saraví, Fernando Vannet y Elizabeth Vignoli. La puesta cuenta con diseño de escenografía e iluminación de Fernando Scorsela, visuales de María Victoria Parada, vestuario de Malena Paz y diseño sonoro de Maga Clavijo.