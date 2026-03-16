La Comedia Nacional abre su temporada con ‘Música de regreso a casa’

La Comedia Nacional inauguró su temporada 2026 con Música de regreso a casa, obra escrita y dirigida por la dramaturga uruguaya Victoria Vera que se presenta en la Sala Verdi. La pieza, estrenada el viernes 13 de marzo, permanece en cartel hasta el 26 de abril, con funciones los miércoles a las 18 horas, de jueves a sábado a las 20 y los domingos a las 17.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La historia parte de una escena reconocible: una mujer sale de la oficina, enciende la radio y comienza el trayecto de regreso a su casa. Sin embargo, ese recorrido cotidiano pronto se vuelve otra cosa. Mientras el auto avanza, los pensamientos empiezan a ocupar el espacio y la ruta se convierte en un territorio donde aparecen recuerdos, señales difíciles de interpretar y encuentros inesperados. Lo que parece un simple traslado por la ciudad se transforma en un viaje más profundo, en el que la protagonista se enfrenta a preguntas, intuiciones y fantasías que emergen en movimiento.
La obra propone detenerse en ese instante suspendido del regreso, cuando la mente divaga y el tiempo parece expandirse. Sin ofrecer respuestas cerradas, invita al público a permanecer en ese estado intermedio entre lo real y lo imaginado, en el que las imágenes y las ideas se mezclan mientras el camino continúa.
El elenco está integrado por Soledad Gilmet, Leandro Ibero Núñez, Dulce Elina Marighetti, Andrés Papaleo, Jimena Pérez, Juan Antonio Saraví, Fernando Vannet y Elizabeth Vignoli. La puesta cuenta con diseño de escenografía e iluminación de Fernando Scorsela, visuales de María Victoria Parada, vestuario de Malena Paz y diseño sonoro de Maga Clavijo.
Vera, nacida en Montevideo en 1982, es actriz egresada de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) y desarrolla su trabajo entre la dramaturgia y la dirección. Entre sus obras se encuentran Las actrices, General Darcy and the Girl, Revista Krisis y Motivos para no hacer Hamlet. Con Música de regreso a casa, la autora propone una historia en la que el tránsito por la ciudad se convierte en una exploración del pensamiento y la memoria.