La Embajada de Italia celebró los 80 años de la República Italiana con una recepción en la residencia del embajador

Autoridades, representantes diplomáticos e integrantes de la comunidad italiana participaron en una tarde en la que se destacaron los valores compartidos entre Italia y Uruguay

Alan Foghr, embajadora de Francia Virginie Bioteau y subjefe de misión de la Embajada de Estados Unidos Chris Andino.

Embajador de Italia Fabrizio Petri, primer secretario de la Embajada de Italia Francesco Brunetti junto a su pareja Caterina Brunetti y, a su lado, el cónsul de la Embajada de Italia Marco Rossi.

La Embajada de Italia en Uruguay celebró el 80º aniversario de la República Italiana con una recepción en la residencia oficial del embajador, un encuentro que reunió a representantes del cuerpo diplomático, integrantes de la comunidad italiana, autoridades nacionales e invitados de distintos ámbitos para conmemorar una fecha clave en la historia del país europeo.

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El encuentro puso en valor los profundos lazos históricos, culturales y humanos que unen a Italia y Uruguay desde hace generaciones. El anfitrión de la noche, el embajador Fabrizio Petri, recibió a los asistentes con un discurso en el que destacó el significado de esta conmemoración para la historia italiana. “Celebramos 80 años de libertad, democracia y también 80 años desde que las mujeres votaron por primera vez en Italia”, expresó en sus palabras de bienvenida.

Al referirse a este hito, el diplomático destacó especialmente el papel pionero de Uruguay en materia de derechos políticos para las mujeres. Recordó que el voto femenino fue reconocido en Uruguay décadas antes que en Italia y señaló que ya en 1927 las mujeres uruguayas habían comenzado a ejercer ese derecho. “Muy bien por Uruguay, tenemos que aprender”, comentó entre sonrisas y recibió aplausos de los presentes.

Durante su intervención, Petri también reflexionó sobre el complejo contexto internacional actual, marcado por conflictos, tensiones e incertidumbres que atraviesan distintas regiones del mundo. En ese marco, destacó la importancia de fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre los países.

“Se llega más lejos caminando junto a los amigos”, afirmó, y subrayó el valor de las relaciones construidas sobre la confianza mutua y los intereses compartidos. El embajador sostuvo, además, que Italia y Uruguay han elegido caminar juntos a lo largo de los años no por casualidad, sino como resultado de una afinidad profunda que se remonta a generaciones y que continúa fortaleciendo la relación bilateral. “Cada día, Italia y Uruguay deciden caminar codo a codo”, expresó.