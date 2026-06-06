La Embajada de Italia celebró los 80 años de la República Italiana con una recepción en la residencia del embajador

La Embajada de Italia en Uruguay celebró el 80º aniversario de la República Italiana con una recepción en la residencia oficial del embajador, un encuentro que reunió a representantes del cuerpo diplomático, integrantes de la comunidad italiana, autoridades nacionales e invitados de distintos ámbitos para conmemorar una fecha clave en la historia del país europeo.
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El encuentro puso en valor los profundos lazos históricos, culturales y humanos que unen a Italia y Uruguay desde hace generaciones. El anfitrión de la noche, el embajador Fabrizio Petri, recibió a los asistentes con un discurso en el que destacó el significado de esta conmemoración para la historia italiana. “Celebramos 80 años de libertad, democracia y también 80 años desde que las mujeres votaron por primera vez en Italia”, expresó en sus palabras de bienvenida.
Al referirse a este hito, el diplomático destacó especialmente el papel pionero de Uruguay en materia de derechos políticos para las mujeres. Recordó que el voto femenino fue reconocido en Uruguay décadas antes que en Italia y señaló que ya en 1927 las mujeres uruguayas habían comenzado a ejercer ese derecho. “Muy bien por Uruguay, tenemos que aprender”, comentó entre sonrisas y recibió aplausos de los presentes.
Durante su intervención, Petri también reflexionó sobre el complejo contexto internacional actual, marcado por conflictos, tensiones e incertidumbres que atraviesan distintas regiones del mundo. En ese marco, destacó la importancia de fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre los países.
“Se llega más lejos caminando junto a los amigos”, afirmó, y subrayó el valor de las relaciones construidas sobre la confianza mutua y los intereses compartidos. El embajador sostuvo, además, que Italia y Uruguay han elegido caminar juntos a lo largo de los años no por casualidad, sino como resultado de una afinidad profunda que se remonta a generaciones y que continúa fortaleciendo la relación bilateral. “Cada día, Italia y Uruguay deciden caminar codo a codo”, expresó.
En ese sentido, recordó el enorme legado de la inmigración italiana en Uruguay y la influencia que millones de historias familiares han tenido en la construcción de la identidad nacional. “No hace falta recordar cuántos uruguayos encuentran sus raíces en Italia. La historia de las familias habla por sí sola”, señaló. Asimismo, destacó que Uruguay también ha sido para muchos italianos una tierra de oportunidades y un hogar acogedor para quienes llegaron buscando construir un futuro mejor lejos de su país de origen.
La celebración concluyó con un brindis y un espacio de encuentro entre los invitados, en una tarde que puso de relieve no solo el aniversario de la República Italiana, sino también los profundos lazos que unen a Italia y Uruguay desde hace más de un siglo.