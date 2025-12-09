La Facultad de Artes estrenó su nueva sede tras una profunda remodelación

Para dar inicio a la celebración por la remodelación y puesta en valor de la sede central de la Facultad de Artes de la Universidad de la República (Udelar), se realizó el tradicional corte de cinta, que estuvo a cargo del rector de la Udelar, Héctor Cancela; el decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda; y la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal.
A continuación, se descubrió la placa conmemorativa que oficializa la renovación del edificio, ubicado en avenida 18 de Julio 1772. Participaron de este momento el director general de Arquitectura, Horacio Flora, y la coordinadora del Área de Ejecución de Proyectos de Udelar, Helena Heinzen.
En su intervención, Heinzen destacó lo significativo que resulta inaugurar 15.533 metros cuadrados de un edificio pensado para la enseñanza y la investigación. “Es maravilloso. Es poner en primer lugar algo que, en general, nos queda un poco para atrás, y habla de la voluntad de esta querida universidad de apostar a lo que realmente importa para construir una sociedad más sana”, expresó.
Por su parte, Flora señaló que inaugurar una sede para la Facultad de Artes “no es algo que suceda habitualmente”, y subrayó la emoción que le genera haber participado con un doble rol: como director general de Arquitectura y como coproyectista, representando “a un gran equipo que hizo posible este proyecto”.
Finalmente, se abrieron las puertas del renovado edificio para que los asistentes pudieran recorrer sus espacios, conocer las nuevas áreas académicas y de creación, y apreciar el alcance de una obra que marca un hito para la comunidad universitaria y para el desarrollo cultural del país.