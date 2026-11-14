La Gran Logia Femenina del Uruguay inauguró un museo para preservar la historia de la masonería femenina

“Acá la memoria se enlaza con la historia y cada objeto, documento y nombre guarda una huella de nuestro camino”. La frase recibe a quienes ingresan al nuevo museo de la Gran Logia Femenina del Uruguay, un espacio creado para preservar y difundir el patrimonio histórico de la institución y acercar al público a la trayectoria de las mujeres en la masonería. La leyenda culmina con otra idea que atraviesa el recorrido: “Toda obra comienza con una piedra”.
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El museo se presentó el miércoles 4, sobre el mediodía, en su sede de Maldonado 1066. El lugar propone un acercamiento a una dimensión de la historia social y cultural del país a través de objetos, documentos y testimonios que permiten reconstruir el camino de la organización y reconocer a algunas de sus principales referentes.
En el ingreso, una línea del tiempo ordena los momentos fundamentales de esa trayectoria. Desde la gestación y fundación de la institución hasta su etapa de madurez, identidad y proyección, el recorrido señala hitos como la creación de las logias, los pactos de paz y amistad y los hermanamientos internacionales.
Entre los elementos exhibidos también se encuentran reconocimientos, premios y obsequios enviados por federaciones masónicas de otros países, que dan cuenta de los vínculos construidos más allá de las fronteras. Cada pieza aporta una referencia sobre las relaciones institucionales y los intercambios que forman parte de su historia.
Recursos tecnológicos
La experiencia incorpora, además, recursos tecnológicos: los visitantes pueden utilizar sus teléfonos inteligentes para acceder a información complementaria sobre los objetos y las personas que marcaron el recorrido de la Gran Logia.
El museo tendrá su presentación al público en diciembre, en el marco de una nueva edición de la Noche de los Museos. Además, está previsto que durante el próximo año se realicen visitas abiertas al público una vez por mes, para que más personas puedan conocer este espacio y acercarse a la historia de la masonería femenina en Uruguay.