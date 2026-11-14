La Gran Logia Femenina del Uruguay inauguró un museo para preservar la historia de la masonería femenina

El nuevo espacio reúne documentos, reconocimientos, objetos y una línea del tiempo que recorre los principales hitos de la institución y su vínculo con otras federaciones masónicas del mundo

Entre los elementos exhibidos se encuentran reconocimientos, premios y obsequios enviados por federaciones masónicas de otros países.

“Acá la memoria se enlaza con la historia y cada objeto, documento y nombre guarda una huella de nuestro camino”. La frase recibe a quienes ingresan al nuevo museo de la Gran Logia Femenina del Uruguay, un espacio creado para preservar y difundir el patrimonio histórico de la institución y acercar al público a la trayectoria de las mujeres en la masonería. La leyenda culmina con otra idea que atraviesa el recorrido: “Toda obra comienza con una piedra”.

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El museo se presentó el miércoles 4, sobre el mediodía, en su sede de Maldonado 1066. El lugar propone un acercamiento a una dimensión de la historia social y cultural del país a través de objetos, documentos y testimonios que permiten reconstruir el camino de la organización y reconocer a algunas de sus principales referentes.

En el ingreso, una línea del tiempo ordena los momentos fundamentales de esa trayectoria. Desde la gestación y fundación de la institución hasta su etapa de madurez, identidad y proyección, el recorrido señala hitos como la creación de las logias, los pactos de paz y amistad y los hermanamientos internacionales.

Entre los elementos exhibidos también se encuentran reconocimientos, premios y obsequios enviados por federaciones masónicas de otros países, que dan cuenta de los vínculos construidos más allá de las fronteras. Cada pieza aporta una referencia sobre las relaciones institucionales y los intercambios que forman parte de su historia.

Recursos tecnológicos La experiencia incorpora, además, recursos tecnológicos: los visitantes pueden utilizar sus teléfonos inteligentes para acceder a información complementaria sobre los objetos y las personas que marcaron el recorrido de la Gran Logia.