Cúpula policial integra la masonería y la logia evaluó invitar a Orsi pero lo desestimó, revela nuevo libro de Amado

El cuarto libro del investigador y diputado frenteamplista Fernando Amado sobre la masonería tira del “hilo” masónico que recorre la historia de los orientales, desde la época colonial hasta la presidencia de Yamandú Orsi . El trabajo muestra la influencia de la masonería en la revolución, en la república naciente, en las dictaduras y hoy. Llama “hermanos sin mandil” a José Artigas y a José Batlle Ordóñez, y “paramasón” al actual mandatario. El mandil es una prenda que los masones usan en sus rituales.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Amado describe el boom de la masonería uruguaya, que pasó de 71 logias en 2005 a 118 en 2025. El despliegue se ha dado sobre todo en Montevideo, Canelones, Maldonado y Cerro Largo. En paralelo, revela el autor, hubo un “rejuvenecimiento” de la orden, con candidatos que tienen 45 años en promedio. Tras repasar hitos y nombres, sentencia que la logia hoy “cuenta con figuras relevantes en todos los vértices del país” y que “la historia no se repite, pero rima”.

Desde 2020, cuando publicó La masonería uruguaya. Por qué (casi) todas las puertas conducen a esta logia, hasta este jueves 27, cuando llega a librerías Conspiración República. 200 años de la influencia masónica en Uruguay (Sudamericana, Penguin Random House Grupo Editorial), la hermandad buscó sellar su huella en el origen de la patria, renovó su peso político y celebró un mensaje de Orsi. El 24 de noviembre de 2024, en la noche del balotaje, el presidente electo habló del “país de la libertad, de la igualdad, también de la fraternidad”, los tres principios de la masonería. En la logia lo interpretaron como “un claro mensaje a la institución y a sus integrantes”, dice Amado. El investigador recuerda las propuestas que los masones entregaron a los presidenciables en 2019 y la columna de Andrés Danza en Búsqueda titulada Orsi: el más masón fuera de la masonería . Cuenta, además, “los planes” para que el mandatario ingresara a la orden.

La relación del presidente con la logia “se afianzó” cuando fue intendente de Canelones y mantuvo reuniones institucionales. Una “fuente de peso de la Gran Logia” de la Masonería le dijo a Amado que también han comido asados en su casa. El autor asegura que “hubo planteos formales a autoridades de la orden con el objetivo de proponerle a Orsi ingresar a la masonería”, una propuesta que “se evaluó”, pero consideraron “mucho más útil” para la institución “tener relación, vínculo y capacidad de incidencia a través de él sin que este ingresara”.

“No veían conveniente su incorporación, incluso para el hoy presidente de la República. Pesó más la estrategia que la tentación de tener un mandatario con ‘chapa’”, explica el escritor.

En una situación similar a la de Julio María Sanguinetti, Orsi no es masón pero se lo asocia “como ‘fuerza amiga’ y tiene en su círculo cercano a integrantes de la institución”. Amado nombra a Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, y Daniel Leite, gerente nacional de Deporte. También señala que el mandatario recorrió el país en la campaña electoral junto con el exintendente Daniel Martínez, otro masón, y que se creó La Patriada para apoyar su candidatura, “un sector que pergeñó el experimentado masón Alberto Scavarelli, nucleando a connotados hermanos”.

Mientras que en 2006, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez —“masón activo hasta su fallecimiento“—, los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas fueron masones, y mientras que en 2010 y 2015 en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia estuvo un masón, Jorge Chediak, que presidía también el Supremo Tribunal Masónico, hoy la “cúpula policial” da la nota. Amado sostiene que forman parte de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay el director de la Policía Nacional desde 2023, el comisario general retirado José Manuel Azambuya, y el subdirector, el comisario general Alfredo Clavijo. También es masón el comisario general Ruben Amato, actual subdirector de la Secretaría General del Ministerio del Interior, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Identificación Civil del 2007 al 2020.

José Manuel Azambuya y Alfredo Clavijo José Azambuya y Alfredo Clavijo durante el Dia del Policía Caído en la plaza de la Policía en Montevideo. Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Fractura

El 20 de febrero, la gran logia decretó que durante este año sus documentos y comunicados estarán encabezados por la frase “2025, año del bicentenario de la Cruzada Libertadora y de la Declaratoria de la Independencia”. Buscó así contribuir “a una mayor difusión y concientización sobre la relevancia y la incidencia de la masonería nacional en estos procesos históricos”.

El 19 de abril, el por entonces venerable gran maestro Mario Pera y el coronel retirado y “connotado masón” Daniel Cervini, “destacado empresario canario representante del grupo Cervini”, esperaron “cual anfitriones” a Orsi al pie del monumento a los Treinta y Tres en la Agraciada. Luego de que lo saludaran, comenzó el acto. El 25 de agosto, Pera estuvo detrás de Orsi durante la celebración del Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia. El autor dice en Conspiración República que “le cuidaba la espalda”.

El 19 de junio, Búsqueda publicó una entrevista con Pera que, según Amado, “encendió la mecha” y “terminó con la fraternidad en la logia”, porque “hizo recordar más a Carlos Bolaña”, quien lideró la masonería uruguaya a partir de 1981 y fue siete veces venerable gran maestro, “que a la doctrina” de la corriente “que mantiene la hegemonía del poder interno desde 2005”. El investigador recoge que hubo “molestia” con ciertas respuestas de Pera, en particular por “develar cosas inoportunas” públicamente, por hacer “alarde del poder de la masonería” y “dejar pegado al presidente de la República” al contar, entre otras cosas, que Orsi lo llamó en mayo para hablar de la “posibilidad” de tender puentes con la oposición.

Mario Pera 1.jpg Mario Pera, quien fuera venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay entre 2021 y 2025 Javier Calvelo / AdhocFotos

“La entrevista fue la gota que derramó la paciencia. La falta de aptitudes para resolver problemas (cotidianos en un rol como el de venerable gran maestro, con miles de integrantes y cientos de logias), la incapacidad de ‘darle vuelo’ reflexivo y espiritual a la conducción de la orden tanto hacia dentro de la institución como en sus salidas públicas venían acumulando malestar”, publica Amado. “Se fracturó la corriente que había sido hegemónica desde 2005” y José Garchitorena, gran maestro entre 2017 y 2021 y actual ministro de la Corte Electoral, se postuló para suceder a Pera y compitió con su vicevenerable, Horacio Pérez Toledo, quien resultó vencedor en la contienda electoral, como informó Búsqueda el domingo 23, y ocupará el primer lugar de la logia durante dos años.

Hitos

Los masones dejaron marcas continuas en la historia nacional y Amado —“el único que escribe sobre masonería uruguaya, hoy, no siendo masón”, según sus propias palabras— las recupera y resalta.

La masonería moderna, constituida en Londres en 1717 y en Francia en 1773, “operó en clave clandestina” en las colonias españolas, encubierta tras “sociedades filantrópicas” para no dejar huellas documentales porque sus reuniones hablaban de libertad e independencia. José Joaquín de Viana, primer gobernador de Montevideo, en 1751, se inició en la orden en España. Para Amado, “un presagio”.

El autor repasa el vínculo de Artigas con la masonería y con el primer masón criollo, Miguel Furriol. Durante la ocupación británica, un regimiento irlandés instaló una logia masónica en Montevideo y el 18 de julio de 1807 “dejó en papel timbrado el diploma” del “primer oriental iniciado”. La fecha en que fue ordenado integra el “hilo de datos curiosos” que le permiten especular a Amado sobre “cómo la masonería signó la historia del país”.

Conspiración República narra historias de logias de ocupación o imperiales y contralogias patrióticas o revolucionarias republicanas, en este territorio y en otras partes de América. Está la de los Caballeros Orientales, “pieza clave en la acción política directa: desde el liderazgo en la Cruzada Libertadora de 1925 hasta la elaboración de los documentos fundacionales del Estado, con sello en la Constitución de 1830”. La masonería, sigue el autor, “ayudó a empujar las grandes reformas laicas en un proceso secularizador cuya coronación fue la Constitución de 1918, que terminó de perfilar el ADN de la sociedad uruguaya moderna”.

Amado cuenta la persecución a la masonería, la relación de sus integrantes con la Iglesia católica y las disputas por el avance de la laicidad. Las logias actuaron incluso como “comando de campaña presidencial” y forjaron ”una reforma que separa definitivamente Iglesia y Estado”. El autor documenta que en 1914 la masonería impulsó la candidatura a la presidencia de la República de Feliciano Viera, quien, como expresa un decreto masónico, “por su categoría de Soberano Gran Inspector del Grado 33 merece y debe ser apoyado decididamente por todos los masones del Uruguay”. Viera ganó las elecciones y asumió la presidencia en marzo de 1915.

El libro presenta hitos laicos, la relación de la masonería con las dictaduras y “un guiño al Plan Cóndor”. Informa sobre la cuota, las reglas y las costumbres de la orden. Consigna que la logia de origen inglesa Silver River, constituida en Montevideo en 1909, depende de la Gran Logia Unida de Inglaterra y “trabaja íntegramente en inglés” en la calle Canelones.

Fernando Amado. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda Fernando Amado, autor de Conspiración República Nicolás Garrido/Búsqueda

La serenísima gran maestra de la Gran Logia Femenina del Uruguay, María Estela Vieras, fue anfitriona este año de la Federación Americana de Masonería Femenina, que reúne a “grandes logias femeninas” de Argentina, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Venezuela y Uruguay. Vieras calificó como “histórico“ este evento. La gran maestra dijo a Amado que el objetivo de la hermandad es “llevar la luz de la masonería a más mujeres” y en particular a Brasil, para “concretar el nacimiento de la Gran Logia Femenina de Brasil con carta patente otorgada por Uruguay”.

Amado dedica el último capítulo del libro a la consolidación y el despegue de la masonería femenina uruguaya, cuya agenda pone el foco en ambiente y violencia. En 2004 había tres logias y 170 masonas aproximadamente; en 2020, 19 logias y 740 integrantes; y en 2025 hay 34 logias y unas 1.420 hermanas. Considera como una “innovación” la Orden Juvenil Iniciática Femenina, para jóvenes de 14 a 21 años, que “no es masonería en sentido estricto” pero “reproduce la forma de trabajo”.

Nombres

El libro lista masones: caudillos; nueve presidentes de la República; juristas, académicos, como Renzo Pi Hugarte, y magistrados; médicos y filántropos; “artistas y constructores de identidad”; ilustres del fútbol, “la religión civil”, como Felisberto Carámbula, diputado, constituyente, dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y padre de Marcos, también masón, y Gonzalo; y de la prensa, la educación y la cultura, como Claudio Paolillo, exdirector de Búsqueda.

Elogia “la resistencia” de tres masones: Francisco Paco Espínola, que fue prisionero de la dictadura de Terra; Amílcar Vasconcellos, que resistió las dos dictaduras del siglo XX, “denunció los hechos y presagió el advenimiento del golpe de Estado del 27 de junio de 1973”; y Óscar Lebel, militar que esa mañana salió uniformado y colocó en su balcón una bandera uruguaya, otra de Artigas y un cartel que condenaba la dictadura.

Amilcar Vasconcellos Carnet de identidad masónica de Amílcar Vasconcellos, publicada en Conspiración República. 200 años de influencia masónica en Uruguay

Enumera “políticos masones recientes”, como Ulysses Pereira Reverbel, exdiputado y expresidente de UTE, secuestrado dos veces por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros; Alberto Cid, médico y exsenador del Frente Amplio; y Jaime Trobo, “espada del expresidente Luis Lacalle Herrera”. También figuran Beatriz Argimón, los senadores Tabaré Viera y Sergio Botana, los diputados colorados Marne Osorio, Conrado Rodríguez, Walter Verri y Felipe Schipani, y el del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, el intendente de Salto, Carlos Albisu, y exjerarcas de gobierno. Menciona además al empresario Carlos Bustin.

Describe la influencia de la masonería en la arquitectura uruguaya y se detiene en tres sectores —salud, cancha y micrófono— donde la hermandad “se metió en la vida cotidiana”. Nombra entre otros al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, a José María Goicochea, asesor en comunicación y exsecretario general del Club Atlético Fénix, a los periodistas Sebastián Giovanelli, Alfredo Etchandy, Marcelo Fernández y Alejandro Camino —integrante de la logia Salvador Allende, “la logia compañera”, y asesor de la ministra de Defensa, Sandra Lazo—, y a los meteorólogos Diego Vázquez Melo y Nubel Cisneros.

En la academia, la literatura, la música y los viñedos hay “raíces que permanecen vigentes” en la orden y nombres, como los de Enrique Moller, Francisco Faig, Antonio Cardarello, Hoenir Sarthou, Lucas Sugo —iniciado en la logia Unión y Fraternidad Reverencia Nº 79— y Carlos Chacho Ramos.

En un apartado del libro que tituló El terror a ser descubierto, Amado, a quien buscaron persuadir para que no publicara algunos nombres, expresa: “No es mi intención, nunca la ha sido, ‘quemar’ masones. Que lo sientan de esta forma me lleva a reflexionar sobre lo que hace que, aún hoy, quieran mantener ese importante aspecto en reserva”.