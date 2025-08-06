¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La librería de la FCU reabrió con un diseño renovado y más accesible en la Universidad de la República

El rediseño priorizó tanto lo funcional como lo simbólico: conservar la esencia patrimonial del edificio, adaptándola a nuevas dinámicas de circulación, consulta y compra

Miembros de la Junta: María Noel González, Federico Villar, Gerardo Torres, Daniel González y administrador Santiago Ventós

Miembros de la Junta: María Noel González, Federico Villar, Gerardo Torres, Daniel González y administrador Santiago Ventós

FOTO

Valentina Weikert
Alejandro Miller, Javier y Jaime Berdague

Alejandro Miller, Javier y Jaime Berdague

FOTO

Valentina Weikert
Alejandro Miller, Javier y Jaime Berdague

Alejandro Miller, Javier y Jaime Berdague

FOTO

Valentina Weikert
Oscar Sarlo, Natalia Veloso, Rosina Rossi y María Fátima Bone

Oscar Sarlo, Natalia Veloso, Rosina Rossi y María Fátima Bone

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Una de las librerías más representativas de la Fundación de Cultura Universitaria reabrió sus puertas completamente renovada en el hall central de la Universidad de la República. Se trata de un espacio clave para la comunidad académica, que fue restaurado con el objetivo de mejorar el acceso a libros y materiales de estudio, en beneficio de estudiantes, docentes y profesionales.

El rediseño priorizó tanto lo funcional como lo simbólico: conservar la esencia patrimonial del edificio, adaptándola a nuevas dinámicas de circulación, consulta y compra. Con estanterías actualizadas, mayor luminosidad y un entorno que invita a la lectura, la renovada librería ya está abierta al público.

Leé además

Aparatos de testeo para el VIH/sida
Sexualidad

Efectividad del 100% en las PrEP para evitar el VIH, según tesis de Facultad de Medicina con apoyo de la ONU

Por Leonel García
La responsable del Área de Formación de la Dirección Nacional de Educación (DNE), Gabriela Rak, el ministro José Carlos Mahía, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, y el secretario técnico de la DNE, Sebastián Valdez
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado
Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

El miércoles 30 de julio se celebró la inauguración, que marcó un nuevo paso dentro del plan de mejoras impulsado por la Fundación. Es la segunda obra concretada en menos de un año, luego de la apertura de la Librería Central en Ciudad Vieja, en diciembre de 2023.

Ambas transformaciones reflejan una apuesta sostenida por difundir el conocimiento y fomentar la cultura desde lugares que son mucho más que puntos de venta: son centros de encuentro, reflexión y acceso democrático al saber.

Selección semanal
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado
Impuestos

La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

Por Redacción Búsqueda
Israel

Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

Por Guillermo Draper
Pasaportes

El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gimena Hernández, Laura Dupuy, Valeria Csukasi, Gabriela Ortigosa, Elizabeth Moretti y Noelia Martínez, integrantes de la Red de Mujeres Diplomáticas Uruguayas

Las mujeres diplomáticas se nuclean para combatir las brechas de género y romper el círculo de poder

Por Federica Chiarino Vanrell
Avenida central de Gramado durante Navidad

¿Qué pasa en Gramado que todos quieren ir?

Por Milene Breito Pistón
La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Las protagonistas de Las Cimarronas 

Las Cimarronas y un bronce que valió oro para el deporte en Uruguay

Por Leonel García