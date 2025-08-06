La librería de la FCU reabrió con un diseño renovado y más accesible en la Universidad de la República

Una de las librerías más representativas de la Fundación de Cultura Universitaria reabrió sus puertas completamente renovada en el hall central de la Universidad de la República. Se trata de un espacio clave para la comunidad académica, que fue restaurado con el objetivo de mejorar el acceso a libros y materiales de estudio, en beneficio de estudiantes, docentes y profesionales.
El rediseño priorizó tanto lo funcional como lo simbólico: conservar la esencia patrimonial del edificio, adaptándola a nuevas dinámicas de circulación, consulta y compra. Con estanterías actualizadas, mayor luminosidad y un entorno que invita a la lectura, la renovada librería ya está abierta al público.
El miércoles 30 de julio se celebró la inauguración, que marcó un nuevo paso dentro del plan de mejoras impulsado por la Fundación. Es la segunda obra concretada en menos de un año, luego de la apertura de la Librería Central en Ciudad Vieja, en diciembre de 2023.
Ambas transformaciones reflejan una apuesta sostenida por difundir el conocimiento y fomentar la cultura desde lugares que son mucho más que puntos de venta: son centros de encuentro, reflexión y acceso democrático al saber.