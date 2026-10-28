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'La línea mágica': 42 dibujos originales de Pedro Figari se exhiben en el Palacio Santos

La muestra reúne obras del artista uruguayo, pertenecientes a una colección privada, y podrá visitarse hasta el 30 de octubre

Juan Baraldi.

Juan Baraldi.

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Mauricio Rodríguez
Fundador de la Semper Collection Juan Manuel López y curadora Cristina Bausero.

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Mauricio Rodríguez
Canciller Mario Lubetkin.

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Mauricio Rodríguez
Director del Museo de Arte Precolombino e Indígena Facundo de Almeida, subdirectora general de Asuntos Culturales de Cancillería Soledad Martínez y ministro consejero de España Carlos Domínguez Díaz.

Director del Museo de Arte Precolombino e Indígena Facundo de Almeida, subdirectora general de Asuntos Culturales de Cancillería Soledad Martínez y ministro consejero de España Carlos Domínguez Díaz.

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Mauricio Rodríguez
Embajadora de Armenia Mariam Gevorgyan y Roberto Markarian.

Embajadora de Armenia Mariam Gevorgyan y Roberto Markarian.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

Entre obras de arte y paredes que conservan la elegancia de otra época, se inauguró el jueves 22 La línea mágica, una exposición que reúne 42 dibujos originales de Pedro Figari. La apertura tuvo lugar en la sala Pedro Figari del Espacio Cultural Palacio Santos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la presencia de autoridades del gobierno, representantes del cuerpo diplomático y referentes del ámbito cultural.

La actividad comenzó con los discursos del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y de Juan Manuel López, fundador de la Semper Collection. Luego, la arquitecta Cristina Bausero, curadora de la muestra, presentó la propuesta y destacó la capacidad de Figari para representar al ser humano y sus costumbres. Una vez finalizadas las intervenciones, los invitados recorrieron la exposición y se acercaron a los dibujos del artista uruguayo.

Las obras, pertenecientes a una colección privada, están vinculadas al libro The Magic Line: The Drawings of Pedro Figari, publicado por Alfredo Halegua en Washington, en 1988. En ellas aparecen escenas de la vida cotidiana, bailes populares y representaciones del candombe. Con apenas unos pocos trazos, Figari conseguía representar personas en distintas posiciones, sus gestos y hasta la relación entre ellas. La sencillez de los trazos contrasta con la cantidad de detalles que el espectador puede reconstruir a partir de ellos.

Uno de los aspectos destacados por Bausero fue la forma en que Figari representaba a los distintos sectores de la sociedad. Mientras las figuras populares aparecen con movimientos más sueltos, las de la alta sociedad se muestran rígidas y contenidas. Para la curadora, esa diferencia también permite observar cómo las convenciones sociales se reflejan en los cuerpos.

La exposición forma parte de la Temporada de Diplomacia Cultural 2026, bajo la iniciativa Cancillería de Puertas Abiertas, y podrá visitarse hasta el 30 de octubre, de 13 a 17 horas.

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