La marca danesa de muebles y decoración JYSK llegó a Uruguay

La marca danesa de muebles y decoración para el hogar Jysk llegó a Uruguay y lo celebró con una inauguración de su local en Car One . Además de ser su primera tienda en el país, esta apertura marca también su debut en Latinoamérica.

Cuando al mediodía del viernes 21 los invitados comenzaron a llegar fueron recibidos con un ambiente festivo: música, gastronomía y un clima agradable acompañaron la apertura. Luego, las autoridades de la marca tomaron la palabra. Uno de los temas que generó más conversación fue la pronunciación de Jysk, que aunque parece una sigla, se pronuncia “iusk”. Manuel Antelo, en representación de Car One, recordó con humor que cuando abrió Car One en Argentina, la gente pasó años llamándolo erróneamente “carone”. Por su parte, el director de Franquicias de Jysk, Frederik Kåre Kroun, explicó que el nombre Jysk no solo hace referencia a un dialecto hablado en Jutlandia, Dinamarca, sino que también representa valores escandinavos como la honestidad, lealtad y el buen comercio.