La Mega Experiencia Endeavor reunió a más de 2000 emprendedores en el LATU

El Centro de Innovación del Latu fue el escenario­ donde más de 2.000 personas se reunieron para celebrar los 10 años de la Mega Experiencia Endeavor, una jornada que volvió a demostrar por qué es el mayor punto de encuentro para emprendedores del país. La consigna fue clara: inspiración, asesoramiento y vínculos reales entre quienes están creando el futuro.

Desde la mañana, decenas de emprendedores en etapa de desarrollo accedieron a mentorías personalizadas con referentes de la Red Endeavor. Empresarios y especialistas compartieron sus experiencias en áreas como estrategia, financiamiento, comunicación, tecnología e innovación, en conversaciones uno a uno que marcaron un diferencial clave para quienes están en pleno proceso de crecimiento.

El jueves 24, durante la tarde, el escenario se llenó de historias que conectaron con el público desde la emoción, el humor y la crudeza del camino emprendedor. El actor y activista Gastón Pauls abrió el segmento con una charla que mezcló relato personal, crítica social y herramientas de transformación. Le siguieron la cofundadora de Prometeo, Ximena Alemán, la autora y educadora financiera Carolina Sur, el CEO de Strike, Santiago Rosenblatt, el creador de Fenikks, Tomás Machuca, la biotecnóloga Lorena Bentancor y la estratega digital Victoria Calcagno, todos con un mensaje en común: los tropiezos también construyen.