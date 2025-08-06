¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La Mega Experiencia Endeavor reunió a más de 2000 emprendedores en el LATU

Empresarios y especialistas compartieron sus experiencias en áreas como estrategia, financiamiento, comunicación, tecnología e innovación

De Endeavor: directora ejecutiva Analía Migues y presidente Eduardo Mangarelli

De Endeavor: directora ejecutiva Analía Migues y presidente Eduardo Mangarelli

FOTO

Valentina Weikert
Carolina Magnano, Paola Magnano y Pilar Angulo

Carolina Magnano, Paola Magnano y Pilar Angulo

FOTO

Valentina Weikert
Pablo Casanyes, Juan Bresque y Natalia Gianon

Pablo Casanyes, Juan Bresque y Natalia Gianon

FOTO

Valentina Weikert
Victoria García y Yessica Antuoni

Victoria García y Yessica Antuoni

FOTO

Valentina Weikert
Gabriela Amuz y Florencia Quartini

Gabriela Amuz y Florencia Quartini

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El Centro de Innovación del Latu fue el escenario­ donde más de 2.000 personas se reunieron para celebrar los 10 años de la Mega Experiencia Endeavor, una jornada que volvió a demostrar por qué es el mayor punto de encuentro para emprendedores del país. La consigna fue clara: inspiración, asesoramiento y vínculos reales entre quienes están creando el futuro.

Desde la mañana, decenas de emprendedores en etapa de desarrollo accedieron a mentorías personalizadas con referentes de la Red Endeavor. Empresarios y especialistas compartieron sus experiencias en áreas como estrategia, financiamiento, comunicación, tecnología e innovación, en conversaciones uno a uno que marcaron un diferencial clave para quienes están en pleno proceso de crecimiento.

Leé además

Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

El jueves 24, durante la tarde, el escenario se llenó de historias que conectaron con el público desde la emoción, el humor y la crudeza del camino emprendedor. El actor y activista Gastón Pauls abrió el segmento con una charla que mezcló relato personal, crítica social y herramientas de transformación. Le siguieron la cofundadora de Prometeo, Ximena Alemán, la autora y educadora financiera Carolina Sur, el CEO de Strike, Santiago Rosenblatt, el creador de Fenikks, Tomás Machuca, la biotecnóloga Lorena Bentancor y la estratega digital Victoria Calcagno, todos con un mensaje en común: los tropiezos también construyen.

La jornada cerró con un espacio de networking­ que desbordó de intercambios, tarjetas, ideas y potenciales alianzas. En un país en el que el ecosistema emprendedor ya cuenta con más de 100 organizaciones de apoyo, experiencias como esta confirman que las buenas ideas no crecen solas: necesitan comunidad, guía y un poco de inspiración en el momento justo.

Selección semanal
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado
Impuestos

La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

Por Redacción Búsqueda
Israel

Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

Por Guillermo Draper
Pasaportes

El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gimena Hernández, Laura Dupuy, Valeria Csukasi, Gabriela Ortigosa, Elizabeth Moretti y Noelia Martínez, integrantes de la Red de Mujeres Diplomáticas Uruguayas

Las mujeres diplomáticas se nuclean para combatir las brechas de género y romper el círculo de poder

Por Federica Chiarino Vanrell
Avenida central de Gramado durante Navidad

¿Qué pasa en Gramado que todos quieren ir?

Por Milene Breito Pistón
La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Las protagonistas de Las Cimarronas 

Las Cimarronas y un bronce que valió oro para el deporte en Uruguay

Por Leonel García