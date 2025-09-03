¡Hola !

La música y la sustentabilidad llegaron a Punta Carretas Shopping con The House of Marley

El universo Marley se construye sobre tres pilares: One Love, One Planet y One Sound

Director de Mainau Group Germán Albanell, gerente general de Cleanway Lucas Durán, jefa de Marketing de Mainau Group Josefina Rippe, gerenta comercial de House of Marley Emilia Ballester y director de Marketing de Mainau Group Gabriel González.

Director de Mainau Group Germán Albanell, gerente general de Cleanway Lucas Durán, jefa de Marketing de Mainau Group Josefina Rippe, gerenta comercial de House of Marley Emilia Ballester y director de Marketing de Mainau Group Gabriel González.

FOTO

Valentina Weikert
DJ Martín Buscaglia.

DJ Martín Buscaglia.

FOTO

Valentina Weikert
Roberto y Pao Cid.

Roberto y Pao Cid.

FOTO

Valentina Weikert
María Clara Martínez, Paz Márquez, Belén Bogadjian y Cecilia Pena.

María Clara Martínez, Paz Márquez, Belén Bogadjian y Cecilia Pena.

FOTO

Valentina Weikert
Alana Ley.

Alana Ley.

FOTO

Valentina Weikert

La música y la sustentabilidad se unieron el jueves 28 de agosto en la inauguración oficial de la tienda The House of Marley en el primer piso de Punta Carretas Shopping. Aunque el local ya estaba funcionando desde hacía algunas semanas, la apertura reunió a varios amigos de la marca y seguidores de Bob Marley, que conocieron de cerca los productos y participaron en un sorteo especial. La música del DJ Martín Buscaglia acompañó la jornada y permitió que los visitantes probaran la potencia del sonido característico de la marca.

El universo Marley se construye sobre tres pilares: One Love, One Planet y One Sound. El primero rinde homenaje al legado de Bob Marley y su visión de unidad a través de la música. El segundo refleja el compromiso con la sostenibilidad, un concepto presente en cada diseño y proceso de producción. El último representa la búsqueda constante de fidelidad y calidad sonora en parlantes, auriculares y tocadiscos.

Los materiales utilizados son parte fundamental de la propuesta. La marca trabaja principalmente con bambú, una de las plantas de crecimiento más rápido y con baja huella de carbono, y con madera certificada FSC, que asegura la gestión responsable de los bosques. A esto se suman componentes reciclables como aluminio, plásticos y telas de origen consciente. Incluso los tocadiscos, que incorporan piezas de tecnología Audio-Technica, combinan innovación con responsabilidad ambiental.

Este compromiso también se refleja en acciones concretas. Desde 2017, a través de One Tree Planted, la compañía contribuyó con la plantación de más de 340.000 árboles en distintas regiones del mundo. A su vez, apoya a la Surfrider Foundation, organización que trabaja en la preservación de mares y océanos en América, Europa, Japón y Australia.

La apertura refuerza la identidad de una marca que entiende la música como experiencia y también como vehículo de conciencia. Cada producto transmite el signature sound de Marley, con bajos profundos, medios precisos y agudos nítidos, y al mismo tiempo deja una huella positiva en el planeta.

