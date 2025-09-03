La música y la sustentabilidad llegaron a Punta Carretas Shopping con The House of Marley

Director de Mainau Group Germán Albanell, gerente general de Cleanway Lucas Durán, jefa de Marketing de Mainau Group Josefina Rippe, gerenta comercial de House of Marley Emilia Ballester y director de Marketing de Mainau Group Gabriel González.

La música y la sustentabilidad se unieron el jueves 28 de agosto en la inauguración oficial de la tienda The House of Marley en el primer piso de Punta Carretas Shopping. Aunque el local ya estaba funcionando desde hacía algunas semanas, la apertura reunió a varios amigos de la marca y seguidores de Bob Marley, que conocieron de cerca los productos y participaron en un sorteo especial. La música del DJ Martín Buscaglia acompañó la jornada y permitió que los visitantes probaran la potencia del sonido característico de la marca.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El universo Marley se construye sobre tres pilares: One Love, One Planet y One Sound. El primero rinde homenaje al legado de Bob Marley y su visión de unidad a través de la música. El segundo refleja el compromiso con la sostenibilidad, un concepto presente en cada diseño y proceso de producción. El último representa la búsqueda constante de fidelidad y calidad sonora en parlantes, auriculares y tocadiscos.

Los materiales utilizados son parte fundamental de la propuesta. La marca trabaja principalmente con bambú, una de las plantas de crecimiento más rápido y con baja huella de carbono, y con madera certificada FSC, que asegura la gestión responsable de los bosques. A esto se suman componentes reciclables como aluminio, plásticos y telas de origen consciente. Incluso los tocadiscos, que incorporan piezas de tecnología Audio-Technica, combinan innovación con responsabilidad ambiental.

Este compromiso también se refleja en acciones concretas. Desde 2017, a través de One Tree Planted, la compañía contribuyó con la plantación de más de 340.000 árboles en distintas regiones del mundo. A su vez, apoya a la Surfrider Foundation, organización que trabaja en la preservación de mares y océanos en América, Europa, Japón y Australia.