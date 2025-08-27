¡Hola !

La primera cena benéfica de Halcones reunió a más de 350 personas en el Club Fuerza Aérea

Los fondos obtenidos se destinarán al acondicionamiento del Espacio Halcones, la mejora de la cancha de rugby, la compra de equipamiento deportivo, la contratación de una coordinadora y la puesta en marcha de una escuela de oficios orientada a la construcción

Gonzalo Mieres y Gustavo Zerbino.

Gonzalo Mieres y Gustavo Zerbino.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pepe Crespo.

Pepe Crespo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Directiva de Halcones: Mateo Quintero, Lorena Brachet y Agustín Sojo.

Directiva de Halcones: Mateo Quintero, Lorena Brachet y Agustín Sojo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Directiva de Halcones: Tomás Ubilla, Sandra Estellano y Hernán Zorrilla de San Martín.

Directiva de Halcones: Tomás Ubilla, Sandra Estellano y Hernán Zorrilla de San Martín.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juana Gruber y Lauri Ferrés.

Juana Gruber y Lauri Ferrés.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Francisco Frontini y Cecilia Moldes.

Francisco Frontini y Cecilia Moldes.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Kerber y Quica Rubio.

María Kerber y Quica Rubio.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La asociación sin fines de lucro Halcones, integrada por voluntarios que desde 2021 trabajan con jóvenes privados de libertad en la Colonia Berro, celebró su primera cena benéfica el miércoles 20 en el Club Fuerza Aérea. La iniciativa buscó dar a conocer la organización y recaudar fondos para sostener y ampliar sus programas de acompañamiento.

El proyecto replica la experiencia argentina de Espartanos y se apoya en cuatro pilares: visitas de acompañamiento a quienes reciben menos contacto con el exterior; rugby como motor de disciplina, respeto y trabajo en equipo, con entrenamientos semanales y partidos en la colonia y extramuros; espiritualidad, a través de rezos compartidos con sacerdotes, artistas, deportistas y ciudadanos que se suman a la instancia, y la reinserción social y laboral, clave para construir un “día después” que ofrezca una vida digna fuera de los ámbitos negativos. A estos ejes se suma un quinto: los talleres Vincular, dedicados al desarrollo de habilidades blandas.

El autor Santiago Medero junto al editor de Planeta Leonardo Cabrera.
Presentación

Santiago Medero presentó su libro 'El palacio de mármol'

Por Belén Riguetti Aparicio

Los fondos obtenidos se destinarán al acondicionamiento del Espacio Halcones, la mejora de la cancha de rugby, la compra de equipamiento deportivo, la contratación de una coordinadora y la puesta en marcha de una escuela de oficios orientada a la construcción.

Más de 350 personas apoyaron la iniciativa. “Queremos ser parte de la solución y quebrar un destino que parece escrito, pero no lo está”, afirman los voluntarios. Cada halcón que logra reinsertarse no solo transforma su vida, sino que también genera un impacto positivo en toda la sociedad.

