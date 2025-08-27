La primera cena benéfica de Halcones reunió a más de 350 personas en el Club Fuerza Aérea
La asociación sin fines de lucro Halcones, integrada por voluntarios que desde 2021 trabajan con jóvenes privados de libertad en la Colonia Berro, celebró su primera cena benéfica el miércoles 20 en el Club Fuerza Aérea. La iniciativa buscó dar a conocer la organización y recaudar fondos para sostener y ampliar sus programas de acompañamiento.
El proyecto replica la experiencia argentina de Espartanos y se apoya en cuatro pilares: visitas de acompañamiento a quienes reciben menos contacto con el exterior; rugby como motor de disciplina, respeto y trabajo en equipo, con entrenamientos semanales y partidos en la colonia y extramuros; espiritualidad, a través de rezos compartidos con sacerdotes, artistas, deportistas y ciudadanos que se suman a la instancia, y la reinserción social y laboral, clave para construir un “día después” que ofrezca una vida digna fuera de los ámbitos negativos. A estos ejes se suma un quinto: los talleres Vincular, dedicados al desarrollo de habilidades blandas.
Los fondos obtenidos se destinarán al acondicionamiento del Espacio Halcones, la mejora de la cancha de rugby, la compra de equipamiento deportivo, la contratación de una coordinadora y la puesta en marcha de una escuela de oficios orientada a la construcción.
Más de 350 personas apoyaron la iniciativa. “Queremos ser parte de la solución y quebrar un destino que parece escrito, pero no lo está”, afirman los voluntarios. Cada halcón que logra reinsertarse no solo transforma su vida, sino que también genera un impacto positivo en toda la sociedad.