El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras
Para las compañías de seguros, el proyecto incorpora requerimientos de capital asociado al “riesgo catastrófico”, que, en el caso de las personas, abarca la mortalidad, el accidente masivo y la pandemia
En los últimos días, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) puso en consulta pública dos proyectos de modificaciones normativas en materia de requerimientos de capital, uno para las compañías de seguros y otro para las instituciones de intermediación financiera.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
En el primer caso, la propuesta introduce requerimientos de capital por riesgos técnicos de seguro para daños patrimoniales y pólizas para las personas, con sus componentes de riesgo de prima y riesgo de reserva. Adicionalmente, incorpora requerimientos de capital por riesgo catastrófico, que, en el caso de los daños patrimoniales, distingue entre aquellos provocados por eventos naturales (tormenta de viento, inundación, granizo y sequía) y los provocados por el hombre (responsabilidad civil de automóviles, aviación, incendio, responsabilidad civil y crédito y caución). Por otra parte, el riesgo catastrófico para los seguros de personas incluye: riesgo catastrófico por mortalidad, accidente masivo y pandemia.
El proyecto relativo a los bancos introduce requerimientos de capital adicionales, acordes con el perfil de riesgos de cada institución (Pilar II de Basilea III). El BCU aclara que serán adicionales a la responsabilidad patrimonial neta mínima y a los colchones de conservación de capital y capital contracíclico ya vigentes.
Para este caso, dio plazo hasta el 26 de setiembre próximo para recibir comentarios.