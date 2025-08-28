  • Cotizaciones
    El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

    Para las compañías de seguros, el proyecto incorpora requerimientos de capital asociado al “riesgo catastrófico”, que, en el caso de las personas, abarca la mortalidad, el accidente masivo y la pandemia

    Fachada del Banco Central del Uruguay.

    Fachada del Banco Central del Uruguay.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En los últimos días, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) puso en consulta pública dos proyectos de modificaciones normativas en materia de requerimientos de capital, uno para las compañías de seguros y otro para las instituciones de intermediación financiera.

    En el primer caso, la propuesta introduce requerimientos de capital por riesgos técnicos de seguro para daños patrimoniales y pólizas para las personas, con sus componentes de riesgo de prima y riesgo de reserva. Adicionalmente, incorpora requerimientos de capital por riesgo catastrófico, que, en el caso de los daños patrimoniales, distingue entre aquellos provocados por eventos naturales (tormenta de viento, inundación, granizo y sequía) y los provocados por el hombre (responsabilidad civil de automóviles, aviación, incendio, responsabilidad civil y crédito y caución). Por otra parte, el riesgo catastrófico para los seguros de personas incluye: riesgo catastrófico por mortalidad, accidente masivo y pandemia.

    La venta de pólizas de vehículos aumentó 8% en el primer semestre 
    Seguros

    Compañías proponen acciones frente al Uruguay “subdesarrollado” en seguros

    Por Ana Morales
    El BSE transfirió a Rentas Generales US$100 millones en 2024
    Mercado asegurador

    Seguros: “Miedo” al plebiscito provocó récord de emisión de pólizas previsionales en 2024

    Por Ana Morales

    El proyecto relativo a los bancos introduce requerimientos de capital adicionales, acordes con el perfil de riesgos de cada institución (Pilar II de Basilea III). El BCU aclara que serán adicionales a la responsabilidad patrimonial neta mínima y a los colchones de conservación de capital y capital contracíclico ya vigentes.

    Para este caso, dio plazo hasta el 26 de setiembre próximo para recibir comentarios.

    Conflicto en Medio Oriente

    “Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fuerzas Armadas

    El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sistema financiero

    El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

    Por Redacción Búsqueda
    Justicia

    Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández