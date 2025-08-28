Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

En una audiencia reservada que se realizó ayer miércoles 27 de agosto, la jueza Marcela Vargas amplió la formalización contra el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés. Fue imputado por el delito de violencia privada por un hecho ocurrido en 2014, informó el vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech.
Según confirmaron a Búsqueda fuentes del Ministerio Público, se trata de un episodio que ocurrió en Punta del Este, en el departamento de Maldonado. Ese verano el portal de noticias FM Gente informó que un legislador le había ofrecido dinero a un oficial de Policía a cambio de sexo, sin revelar la identidad del político involucrado. Además, agregaba que cuando llegó el apoyo policial al lugar, el legislador dijo ante los testigos: “es tu palabra contra la mía”.
Por otro lado, la jueza también aceptó en la audiencia el pedido de la defensa de Penadés de acceder a parte del contenido del celular de Romina Celeste y Paula Díaz, que fueron incautados en el marco de la denuncia falsa contra Yamandú Orsi. Los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto habían solicitado tener un acceso completo, pero la magistrada únicamente habilitó que releven los mensajes de WhatsApp que Celeste y Díaz tuvieron con las víctimas del año 2023, preservando expresamente cualquier elemento que pueda identificarlos.