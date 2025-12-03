¡Hola !

La publicidad uruguaya tuvo su gran noche en la 38ª Campana de Oro

Camara/TBWA fue la agencia más ganadora de la noche

Gran Campana de Oro 2025, agencia Cámara/TBWA.

Gran Campana de Oro 2025, agencia Cámara/TBWA.

FOTO

Valentina Weikert
Presidente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay Federico Lamaison, gerenta general Norma Bueno, presidenta de la Campana de Oro Lucía Cabanas y gerente comercial de Conaprole Francisco Petrungaro.

Presidente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay Federico Lamaison, gerenta general Norma Bueno, presidenta de la Campana de Oro Lucía Cabanas y gerente comercial de Conaprole Francisco Petrungaro.

FOTO

Valentina Weikert
Gran Campana de Oro 2025, agencia Cámara/TBWA: Gabriel Lista, Marcelo Debernardi y Santiago Cámara.

Gran Campana de Oro 2025, agencia Cámara/TBWA: Gabriel Lista, Marcelo Debernardi y Santiago Cámara.

FOTO

Valentina Weikert
Oriental Films, piezas producidas para el exterior: Melisa Balarini, Manolo Farachio, Diego Robino, Javier Palleiro y Lorena Vistas.

Oriental Films, piezas producidas para el exterior: Melisa Balarini, Manolo Farachio, Diego Robino, Javier Palleiro y Lorena Vistas.

FOTO

Valentina Weikert
Alva, rubro contenido Historias de Paz: Gonzalo López y Florencia Braglia.

Alva, rubro contenido Historias de Paz: Gonzalo López y Florencia Braglia.

FOTO

Valentina Weikert
Campaña gráfica, agencia DDB Uruguay: Gabriela Pedreira, Agustín Machado, Gonzalo Bollotta y Facundo Varela.

Campaña gráfica, agencia DDB Uruguay: Gabriela Pedreira, Agustín Machado, Gonzalo Bollotta y Facundo Varela.

FOTO

Valentina Weikert
Televisión de más de 40 segundos, agencia Invennted y Cholo Films: Fernando Maldonado, Maximiliano Arbes, Marco Caltieri y Gustavo Etchandy.

Televisión de más de 40 segundos, agencia Invennted y Cholo Films: Fernando Maldonado, Maximiliano Arbes, Marco Caltieri y Gustavo Etchandy.

FOTO

Valentina Weikert
Santiago Cámara, Federico Bado, Diego Centurión, Marcelo Debernardi y Santiago Mut. Publicidad exterior ambiental, Cámara/TBWA, anunciante CCU Uruguay.

Santiago Cámara, Federico Bado, Diego Centurión, Marcelo Debernardi y Santiago Mut. Publicidad exterior ambiental, Cámara/TBWA, anunciante CCU Uruguay.

FOTO

Valentina Weikert
Mejor productora de audio, La Mayor: Gonzalo y Federico Moreira.

Mejor productora de audio, La Mayor: Gonzalo y Federico Moreira.

FOTO

Valentina Weikert
Angelina Riera, Constanza Silva, Emiliano Pérez, Aníbal Trato y Marco Caltieri. Mejor productora de video del año: Cholo Films.

Angelina Riera, Constanza Silva, Emiliano Pérez, Aníbal Trato y Marco Caltieri. Mejor productora de video del año: Cholo Films.

FOTO

Valentina Weikert
Anunciante del año en comunicación creativa, agencia Invennted: Gustavo Etchandy, Antonella Pucciano, Fernando Maldonado y Leandro García.

Anunciante del año en comunicación creativa, agencia Invennted: Gustavo Etchandy, Antonella Pucciano, Fernando Maldonado y Leandro García.

FOTO

Valentina Weikert
Florencia Presa y Gastón Fernández. Productora del año de animación: Galgo VFX.

Florencia Presa y Gastón Fernández. Productora del año de animación: Galgo VFX.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La 38ª edición de la Campana de Oro abrió la noche con un clima vibrante y expectativa en el aire. En el salón de eventos del LATU, el viernes 28, la ceremonia organizada por la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU) convocó a profesionales, marcas y productoras que llegaron dispuestos a seguir de cerca cada anuncio y a encontrarse con colegas del sector.

La instancia estuvo liderada por la comisión organizadora integrada por la presidenta de la Campana de Oro, Lucía Cabanas; junto con el gerente de Marketing de Grupo Disco Uruguay, Martín Gómez; la directora de Comunicación, Lucía Gutiérrez; y la ejecutiva de marca, Carolina Pastorino, acompañados por la gerenta general de la CAU, Norma Bueno, quien coordina la propuesta desde una visión integral de la industria. Durante la ceremonia se anunció, además, que la presidencia de la edición 2026 estará a cargo de Martín Gómez.

En esta edición, participaron 450 piezas, evaluadas por un jurado de 22 profesionales pertenecientes a cámaras, asociaciones y espacios académicos ligados a la creatividad y la comunicación. El anuncio de cada premio se vivió entre miradas atentas, reacciones espontáneas y la complicidad de quienes reconocen el esfuerzo detrás de cada campaña.

Entre los reconocimientos más destacados, La Mayor fue elegida Productora de audio del año, Cholo Films obtuvo el premio a Productora de video del año y Galgo VFX fue distinguida como Productora de animación del año. Burger King recibió el galardón a Anunciante del año en comunicación creativa, mientras que Camara/TBWA encabezó el ranking de agencias premiadas, seguida por VML y Publicis Ímpetu.

En su intervención, el presidente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay, Federico Lamaison, destacó el aporte de la Campana de Oro a una industria en constante evolución. A su vez, la presidenta de la Campana de Oro, Lucía Cabanas, señaló que liderar la edición fue una oportunidad para acompañar de cerca el trabajo de la comunidad creativa.

La noche cerró con un ambiente festivo: los invitados cenaron mientras se anunciaban los premios, comentaron las piezas ganadoras y compartieron impresiones sobre las campañas del año, en una velada marcada por el intercambio y la cercanía entre colegas.

