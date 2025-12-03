La publicidad uruguaya tuvo su gran noche en la 38ª Campana de Oro

Presidente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay Federico Lamaison, gerenta general Norma Bueno, presidenta de la Campana de Oro Lucía Cabanas y gerente comercial de Conaprole Francisco Petrungaro.

La 38ª edición de la Campana de Oro abrió la noche con un clima vibrante y expectativa en el aire. En el salón de eventos del LATU, el viernes 28, la ceremonia organizada por la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU) convocó a profesionales, marcas y productoras que llegaron dispuestos a seguir de cerca cada anuncio y a encontrarse con colegas del sector.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La instancia estuvo liderada por la comisión organizadora integrada por la presidenta de la Campana de Oro, Lucía Cabanas; junto con el gerente de Marketing de Grupo Disco Uruguay, Martín Gómez; la directora de Comunicación, Lucía Gutiérrez; y la ejecutiva de marca, Carolina Pastorino, acompañados por la gerenta general de la CAU, Norma Bueno, quien coordina la propuesta desde una visión integral de la industria. Durante la ceremonia se anunció, además, que la presidencia de la edición 2026 estará a cargo de Martín Gómez.

En esta edición, participaron 450 piezas, evaluadas por un jurado de 22 profesionales pertenecientes a cámaras, asociaciones y espacios académicos ligados a la creatividad y la comunicación. El anuncio de cada premio se vivió entre miradas atentas, reacciones espontáneas y la complicidad de quienes reconocen el esfuerzo detrás de cada campaña.

Entre los reconocimientos más destacados, La Mayor fue elegida Productora de audio del año, Cholo Films obtuvo el premio a Productora de video del año y Galgo VFX fue distinguida como Productora de animación del año. Burger King recibió el galardón a Anunciante del año en comunicación creativa, mientras que Camara/TBWA encabezó el ranking de agencias premiadas, seguida por VML y Publicis Ímpetu.

En su intervención, el presidente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay, Federico Lamaison, destacó el aporte de la Campana de Oro a una industria en constante evolución. A su vez, la presidenta de la Campana de Oro, Lucía Cabanas, señaló que liderar la edición fue una oportunidad para acompañar de cerca el trabajo de la comunidad creativa.