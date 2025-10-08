¡Hola !

La sexta Bienal de Montevideo estará dedicada al Amazonas Ancestral

La muestra reunirá un centenar de obras de 34 artistas, con 12 creadores locales que han tenido experiencias en esa región

Intendente de Montevideo Mario Bergara y directora ejecutiva de la bienal Graciela Rompani.

Intendente de Montevideo Mario Bergara y directora ejecutiva de la bienal Graciela Rompani.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Presidenta de la bienal Laetitia d’Arenberg, vicepresidenta de la República&nbsp;Carolina Cosse y cocurador de la muestra Alejandro Denes.

Presidenta de la bienal Laetitia d’Arenberg, vicepresidenta de la República Carolina Cosse y cocurador de la muestra Alejandro Denes.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Milita Gallardo&nbsp;Blengio, Raquel de&nbsp;Risso y Ana Pena.

Milita Gallardo Blengio, Raquel de Risso y Ana Pena.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La sexta Bienal de Montevideo, que se realizará entre el 23 de octubre y el 30 de noviembre, estará dedicada al Amazonas ancestral. La presentación fue en la Sala de Eventos Especiales del Palacio Legislativo y contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales.

En esta oportunidad se hará un homenaje a la región amazónica, que traza un puente con la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que se realizará en la ciudad de Belén, en noviembre de 2025.

La muestra reunirá un centenar de obras de 34 artistas, en su mayoría provenientes de los países de la cuenca del Amazonas, con 12 creadores locales que han tenido experiencias en esa región.

La exposición será en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y se integrará a las celebraciones por los 100 años del edificio.

Se escogió la zona geográfica del Amazonas porque es una inspiración en sí misma: se extiende por más de 7 millones de kilómetros cuadrados y nueve países, casi la mitad de América del Sur, de los cuales 4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño de Europa occidental, forman parte de Brasil. Sin embargo, la biodiversidad del Amazonas es aún más impresionante que las dimensiones físicas, pues alberga al menos 1 millón de especies animales y vegetales en sus bosques de 50 millones de años; es decir, contiene el 60% de todas las formas de vida del planeta tierra, de las que solo el 30% fueron estudiadas hasta el momento. Existen más especies por kilómetro cuadrado en el Amazonas que en toda Europa.

La zona es un lugar donde el paraíso y el infierno, la abundancia y la necesidad extrema conviven lado a lado, y donde la imaginación fértil y la desolación se combinan en un realismo mágico. En ninguna parte el hombre está más cerca de la vida, pero también más cerca de la muerte, dice el texto curatorial.

