La UCU distinguió a cuatro referentes con el título de doctor ‘honoris causa’

Enrique Iglesias junto a los doctores honoris causa de la UCU Juan José Arteaga, Ignacio de Posadas, monseñor Luis del Castillo y Cecilia Zaffaroni.

Hay ceremonias que trascienden los aplausos, y la que tuvo lugar el miércoles 15 en el aula magna del edificio Sacré Cœur fue una de ellas. Allí, la Universidad Católica del Uruguay (UCU) celebró a cuatro personas que, con compromiso y visión, ayudaron a construir su historia: monseñor Luis del Castillo, Ignacio de Posadas, Juan José Arteaga y Cecilia Zaffaroni. Cada uno de ellos recibió el título de doctor honoris causa, la máxima distinción académica que otorga la institución.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El acto, cargado de emoción y sentido de pertenencia, reunió a autoridades nacionales e internacionales, familiares, colegas y generaciones de estudiantes que fueron testigos de sus trayectorias. El rector, padre doctor Julio Fernández Techera, abrió la ceremonia junto al cardenal Daniel Sturla, gran canciller de la UCU, y al padre doctor Eduardo Casarotti, exrector. Luego, la doctora Sandra Segredo presentó a los homenajeados recordando que “reconocer también es agradecer”: agradecer por el legado, por las ideas y por haber creído en un proyecto universitario que hoy cumple cuatro décadas.

Cada uno de los nuevos doctores encarna una etapa distinta de esa construcción. El monseñor Luis del Castillo fue el primer rector de la UCU, el hombre que dio los pasos iniciales en 1985 para consolidar una universidad moderna, abierta y humanista. Ignacio de Posadas, abogado y académico, formó parte del grupo de laicos que soñó con hacer realidad esa idea, y desde entonces fue referente de la Facultad de Derecho. Cecilia Zaffaroni marcó generaciones desde la decanatura de la entonces Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, impulsando una mirada sensible y crítica sobre la sociedad. Por su parte, Juan José Arteaga, filósofo y gestor, fue pieza clave en la transición entre el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, y la creación formal de la UCU.