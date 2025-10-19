¡Hola !

La UCU distinguió a cuatro referentes con el título de doctor ‘honoris causa’

Monseñor Luis del Castillo, Ignacio de Posadas, Juan José Arteaga y Cecilia Zaffaroni recibieron la máxima distinción académica que otorga la institución

FOTO

Valentina Weikert
Enrique Iglesias junto a los doctores honoris causa de la UCU Juan José Arteaga, Ignacio de Posadas, monseñor Luis del Castillo y Cecilia Zaffaroni.

FOTO

Valentina Weikert
De la UCU: asesora jurídica Sandra Segredo, gran canciller cardenal Daniel Sturla y rector Julio Fernández Techera.

FOTO

Valentina Weikert
Tomás Teijeiro, Juan Martín Posadas y Ana Ribeiro con el expresidente de la República Luis Alberto Lacalle.&nbsp;

FOTO

Valentina Weikert
Daniel Azzini y Fernando de Posadas.

FOTO

Valentina Weikert
Expresidente de la República Luis Alberto Lacalle y Enrique Iglesias.

FOTO

Cindy Mels, Javier Mazza y Santiago Mercant.

FOTO

Valentina Weikert
Monseñor Alberto Sanguinetti y monseñor Jaime Fuentes.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Hay ceremonias que trascienden los aplausos, y la que tuvo lugar el miércoles 15 en el aula magna del edificio Sacré Cœur fue una de ellas. Allí, la Universidad Católica del Uruguay (UCU) celebró a cuatro personas que, con compromiso y visión, ayudaron a construir su historia: monseñor Luis del Castillo, Ignacio de Posadas, Juan José Arteaga y Cecilia Zaffaroni. Cada uno de ellos recibió el título de doctor honoris causa, la máxima distinción académica que otorga la institución.

El acto, cargado de emoción y sentido de pertenencia, reunió a autoridades nacionales e internacionales, familiares, colegas y generaciones de estudiantes que fueron testigos de sus trayectorias. El rector, padre doctor Julio Fernández Techera, abrió la ceremonia junto al cardenal Daniel Sturla, gran canciller de la UCU, y al padre doctor Eduardo Casarotti, exrector. Luego, la doctora Sandra Segredo presentó a los homenajeados recordando que “reconocer también es agradecer”: agradecer por el legado, por las ideas y por haber creído en un proyecto universitario que hoy cumple cuatro décadas.

Cada uno de los nuevos doctores encarna una etapa distinta de esa construcción. El monseñor Luis del Castillo fue el primer rector de la UCU, el hombre que dio los pasos iniciales en 1985 para consolidar una universidad moderna, abierta y humanista. Ignacio de Posadas, abogado y académico, formó parte del grupo de laicos que soñó con hacer realidad esa idea, y desde entonces fue referente de la Facultad de Derecho. Cecilia Zaffaroni marcó generaciones desde la decanatura de la entonces Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, impulsando una mirada sensible y crítica sobre la sociedad. Por su parte, Juan José Arteaga, filósofo y gestor, fue pieza clave en la transición entre el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, y la creación formal de la UCU.

Después de recibir la medalla y el diploma, cada uno ofreció su lectio magistralis (lección magistral), un momento de reflexión en el que se cruzaron anécdotas, convicciones y aprendizajes. Fue, en definitiva, una jornada para celebrar la memoria viva de la universidad: la que se escribe con ideas, pero también con afecto, vocación y gratitud.

