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'La vida animal' , una muestra para pensar nuestro vínculo con otras especies

El director del museo Thiago Rocca es el curador de la exposición

Gustavo Maca Wojciechowski.

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Valentina Weikert
Director del Museo Figari Thiago Rocca, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y Hugo Achugar.

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Juan José Núñez.

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Eduardo Baldizán.

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Sebastián Sáez, Ignacio Iturria y Janine Ferriol.

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Marcelo Casacuberta.

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Pincho Casanova.

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Julio Turell, Irene Lorenzo, Natalia Cristoforone y Joaquín Turell.

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Carlos Palleiro.

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Fernanda Pérez Rivas, William Moreira Cruz y Luis Correa Brito.

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Ana Feria.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Hasta el 12 de setiembre se puede visitar en el Museo Figari (Juan Carlos Gómez 1427) la muestra titulada La vida animal. Se trata de una exposición que reúne grabados, dibujos, pinturas, esculturas y fotografías de más de cuarenta artistas uruguayos. La curaduría estuvo a cargo del director del museo, Thiago Rocca.

Rocca dijo a Galería que la idea surgió de la necesidad de reflexionar sobre la presencia de los animales en la obra de Pedro Figari (1861-1938). En el primer piso del museo hay una exposición que muestra cómo el artista incorpora mascotas y otros animales en sus pinturas, por ejemplo, en sus retratos de candombe. “Hay otras aristas que también son interesantes. A Figari le encantaban las corridas de toros. Pero cuando el presidente José Batlle y Ordóñez decide prohibirlas, él adhiere a esa prohibición por motivos éticos. Ya entonces se daba esa tensión entre el bienestar animal y las cuestiones éticas”, aseguró Rocca.

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Con la curaduría de esta muestra, Pablo Thiago Rocca se despide de la dirección del museo después de 17 años de gestión; lo sustituirá en agosto Mercedes Bustelo
América insólita, de Amalia Nieto (1964).
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A partir de esa idea, a Rocca se le ocurrió trasladar la pregunta a los artistas contemporáneos: ¿qué piensan de los animales? ¿Cómo los representan? En un primer momento indagaron en creadores que se dedicaban exclusivamente a pintar animales, pero luego advirtieron que “el abanico de expresiones estéticas es enorme. Nos quedamos con 45 artistas. De seguro hay muchos que quedaron afuera porque el espacio es limitado”, explicó.

Además de la representación de los animales, desde la curaduría se intentó reflexionar sobre el vínculo de las personas con ellos. “Nos pareció paradójico, pero es un dato de la realidad que a partir de 1950 comienza la extinción masiva de especies a causa de la acción humana. La sexta extinción masiva provocada por múltiples factores, como la deforestación, el cambio climático y la contaminación. Mientras extinguimos a los animales, los representamos y tenemos muy presentes en nuestro imaginario. Si bien no es una exposición que intente denunciar esto, sí nos da pie a pensar en estos temas de actualidad”, dijo Rocca.

Los artistas convocados fueron: Plácido Añón, Javier Bassi, Tomás Cacheiro, Rimer Cardillo, Marcelo Casacuberta, Ca_teter, Rosa Cazhur, Pedro Dalton, Eugenio Darnet, Lacy Duarte, Ana Feria, Nino Fernández, Oscar Ferrando, Domingo Ferreira, Antonio Frasconi, Horacio Guerriero (Hogue), Leonilda González, Anhelo Hernández, Ignacio Iturria, Linda Kohen, Camila Lacroze, Hugo Longa, Gerardo Mantero, Cecilia Mattos, Alberto Méndez, William Moreira Cruz, Gabriel Muguerza, Amalia Nieto, Jaime Nowinski, Juan José Núñez, Juan Pache, Carlos Palleiro, Juan Pedro Paz, Alda Pereira, Pedro Peralta, Octavio Podestá, Federico Rubio, Sebastián Sáez, Claudio Silveira Silva, Luis Solari, Gustavo Tabares, Alejandro Turell, Ainara van Alphen, Martín Verges y Gustavo Maca Wojciechowski.

El Museo Figari está abierto al público de martes a viernes de 13 a 18 horas y los sábados de 10 a 14 horas.

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