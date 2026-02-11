Laura Lewin, formadora de formadores, brindó una charla inspiracional al plantel de Woodside School

De cara a un nuevo año lectivo, Woodside School recibió el 2026 con una charla y una reflexión a cargo de la formadora de formadores Laura Lewin. La ponencia se realizó el viernes 6 en The Grand Hotel de Punta del Este.

El conversatorio, titulado Cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar, se centró en las formas de potenciar el aprendizaje de los alumnos. “Cuando el cerebro tiene mucha información lo que necesita es aire”, comentó la experta. Lewin dio un ejemplo muy claro que suele suceder, incluso, en adultos: cuando nos encontramos con una persona que conocemos pero no recordamos su nombre pasamos tiempo intentando hacer memoria y no lo logramos. Luego, al estar abocados a otra tarea, el nombre aparece. Esto se explica porque el cerebro funciona en dos formas: modo enfocado y modo difuso. En el primer caso, la persona “piensa y piensa, y es muy difícil llegar a la creatividad de esa manera. En el modo difuso, mientras se hace otra cosa y la persona está relajada, aflora la creatividad”. “Entender eso en educación es comprender que las pausas no son un lujo, sino una necesidad”, subrayó Lewin. En ese sentido, propone plantear juegos, bailes u otro tipo de esparcimiento para que la mente “se resetee”.

Con relación a la educación en Uruguay, aseguró que aún se aplica el método vareliano, como en muchas otras partes de América Latina. Este tipo de clase, en la que los alumnos están sentados en fila con la maestra de pie por encima de ellos, está pensada para un mundo que ya no existe. “Estar mirando para adelante implica que el docente es la fuente de todo el conocimiento. Hoy sabemos que no es así, que aprendemos investigando, debatiendo y con la tecnología”, dijo. “Lo que se debería enseñar es a pensar con creatividad. La realidad es que hoy el contenido es información y la información está a un clic de distancia. Tenemos que salir de un aula de transmisión para convertirla en un aula de transformación”, sentenció.

Con respecto al uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de los alumnos, la especialista sostuvo que “lo importante no es el recurso, sino lo que hacemos con él”. Advirtió que, en principio, la IA “nunca debería reemplazar la cabeza de los chicos”, aunque consideró que, utilizada para desarrollar pensamiento crítico y creativo, “puede ser una herramienta espectacular”.

Lewin es una de las referentes más destacadas en educación en América Latina. Oradora TEDx y autora de 15 libros sobre gestión educativa, neurociencias aplicadas y liderazgo pedagógico, dictó conferencias y talleres en América Latina, Estados Unidos y Europa, y asesoró a ministerios de educación tanto en Argentina como en el exterior. En 2025, fue distinguida por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como Personalidad Destacada en Educación.