Laura Lewin, formadora de formadores, brindó una charla inspiracional al plantel de Woodside School

La ponencia se tituló Cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar

FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

De cara a un nuevo año lectivo, Woodside School recibió el 2026 con una charla y una reflexión a cargo de la formadora de formadores Laura Lewin. La ponencia se realizó el viernes 6 en The Grand Hotel de Punta del Este.

El conversatorio, titulado Cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar, se centró en las formas de potenciar el aprendizaje de los alumnos. “Cuando el cerebro tiene mucha información lo que necesita es aire”, comentó la experta. Lewin dio un ejemplo muy claro que suele suceder, incluso, en adultos: cuando nos encontramos con una persona que conocemos pero no recordamos su nombre pasamos tiempo intentando hacer memoria y no lo logramos. Luego, al estar abocados a otra tarea, el nombre aparece. Esto se explica porque el cerebro funciona en dos formas: modo enfocado y modo difuso. En el primer caso, la persona “piensa y piensa, y es muy difícil llegar a la creatividad de esa manera. En el modo difuso, mientras se hace otra cosa y la persona está relajada, aflora la creatividad”. “Entender eso en educación es comprender que las pausas no son un lujo, sino una necesidad”, subrayó Lewin. En ese sentido, propone plantear juegos, bailes u otro tipo de esparcimiento para que la mente “se resetee”.

