Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

La transformación educativa del gobierno de Luis Lacalle Pou , que lideró el actual senador Robert Silva , tuvo entre sus principales documentos el Plan para la Educación Media Superior (EMS), aprobado el 26 de octubre de 2023 por resolución del Consejo Directivo Central ( Codicen ) de la Administración Nacional de Educación Pública. Se implementó de forma progresiva: en 2024 en primero y, desde 2025, también en segundo y tercero. Este año se pone en marcha un ajuste a ese plan, otra versión con modificaciones en el diseño curricular. Las dos organizaciones de colegios privados que hay en Uruguay consideran que los vaivenes en programas y lineamientos pedagógicos complican la gestión de las instituciones y los procesos de profesores y adolescentes.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Mientras que la Transformación Curricular Integral (TCI) impulsada por el gobierno de la coalición, que alcanzó a bachillerato y otros niveles, puso el énfasis en que el estudiante desarrollara competencias, la malla curricular aprobada en octubre de 2025 por Codicen se basa en contenidos. En este aspecto se asemeja al anterior plan, el de 2006. Las autoridades de la enseñanza aprobaron cambios en las cargas horarias, en el nombre de las materias —Emprendedurismo pasa a llamarse Economía para Jóvenes, por ejemplo— y en el balance entre optativas y obligatorias.

“Es cierto que la realidad actualmente es bastante móvil y que no podemos tener un perfil de egreso durante 20 o 30 años, como se tenía antes, pero tampoco sería bueno estarlo revisando todos los años, porque genera dificultades a nivel de los programas, a nivel de los docentes y a nivel de la formación de los estudiantes”, dijo el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), Alejandro Di Lorenzi, a Búsqueda . Como ejemplo, contó que, en ocasiones, una temática que debía abordarse al año siguiente para determinada generación no es tratada por cambios en los programas, lo que genera “inestabilidad”.

Di Lorenzi duda incluso sobre la cabal puesta en marcha del Plan 2023. “Los programas cambian tan rápidamente de un año a otro que hay que ver si efectivamente se llevaron adelante en las aulas”, argumentó. Su sensación es que los cambios han sido tan “apresurados” que no dieron los tiempos para que los docentes hicieran “la apropiación adecuada para hacer los recortes didácticos, las planificaciones didácticas para llevar al aula”. Y recordó una máxima: “Los cambios en educación son lentos, los cambios en didáctica son lentos”.

Otro “problema” que identifica es que se modifica un programa “sin haber evaluado el anterior”. No se cambia en base a “evidencias o elementos pedagógicos, sino a veces en base a percepciones”, sostuvo el presidente de Aidep, que además es profesor de filosofía, con un magíster en gestión educativa, y director de Secundaria de Montevideo College. Esta visión es compartida por Ignacio Cassi, director nacional de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec). “Los cambios no se sustentan en evaluaciones, sino en ideología, en ideas”, dijo Cassi a Búsqueda .

Para Di Lorenzi, los cambios constantes generan “malestares e inestabilidad” en la comunidad docente. El presidente de Aidep estima además que “no se explicó adecuadamente” el Plan 2023, sino que se debatió sobre “una falsa dicotomía” entre contenidos y competencias, y “eso generó en algunos casos resistencia”.

La falta de acuerdos políticos a nivel nacional impide, a su entender, que se consolide una idea necesaria de “calidad educativa”.

Lo público y lo privado

El plan que se implementará el próximo mes al comenzar los cursos en Educación Media Superior (EMS) es el 2023, pero con ajustes o modificaciones aprobadas el año pasado. El gobierno prevé definir este año un nuevo Marco Curricular Nacional sobre el que se construirán nuevos planes y programas. Pero el puntapié inicial por parte de las actuales autoridades ya fue dado y, entre otros aspectos, implica el regreso de Astronomía a primero de EMS como asignatura obligatoria, que vuelve con el programa de Ciencias del Espacio, una de las optativas que desaparece de la currícula. Este cambio, por ejemplo, impacta en la gestión de los colegios, explicó el director de Audec.

Las principales modificaciones curriculares se darán este año en EMS. La adaptación a estos cambios implica para los colegios católicos “un nivel alto de complejidad”, porque supone “una dinámica” del derecho laboral privado que es “muy distinta” a la del sistema público. En 2024, Astronomía pasó de ser una materia obligatoria a ser optativa, un cambio que llevó a que algunas instituciones tuvieran que indemnizar a docentes por reducción horaria. “Y ahora, ¿qué?, ¿volver?”, preguntó Cassi, que además de dirigir Audec es profesor de geografía, doctorado en educación, y director académico del Colegio Seminario. Como en el sector público la bolsa de horas docentes es mayor, el empleador tiene otra capacidad para encontrarles alternativas laborales a los profesores. “Es un problema para las instituciones privadas la alta volatilidad que tienen los planes”, opinó Cassi. Para el sector privado, acotó, “siempre supone un agregado de complejidad”.

El Plan 2023 para bachillerato y las modificaciones realizadas el año pasado tienen en común que se aprobaron en el último trimestre y se ejecutan (aunque sea parcialmente) al año siguiente. Para Cassi, ambas propuestas llegaron “muy tarde”. Los planteles de docentes en los colegios suelen ser más estables que en los liceos públicos, razón por la que el margen de planificación es mayor. “Si querés cumplirlos, es fundamental tener la información de los planes con mucha anticipación para poder planificar los plazos en los cuales ocurre esa planificación”, destacó.

La reacción de los colegios a los cambios curriculares en educación media ha variado. En 1996, cuando se implementó la llamada “reforma Rama” en ciclo básico, Codicen habilitó a las instituciones privadas a adoptar el plan de ese año o seguir con el de 1986. Sin embargo, en 2006, se universalizó el plan de ese año en el sector público y el privado. Los colegios pidieron postergar su puesta en marcha y las autoridades de la educación concedieron dos años de gracia para que se adaptaran. En 2023, las instituciones privadas también solicitaron tiempo para instrumentar el nuevo plan, pero el Codicen lo denegó. Hasta ahora ningún colegio ha reclamado postergar la puesta en marcha de los últimos ajustes curriculares, informaron las dos asociaciones de colegios y fuentes del Codicen a Búsqueda.

Para abordar los procesos de cambio en la currícula y otros asuntos, el Codicen formó y sostiene desde hace varios años una mesa de trabajo con Audec y Aidep. La primera aglutina a colegios católicos y la segunda a laicos, aunque también hay algunos confesionales allí, como Monte VI y Los Pilares, vinculados al Opus Dei, y el colegio San Pablo, una institución luterana donde se imparte educación cristiana en un marco, aclara en su web, de “respeto a otras creencias”.

El director de Audec apuntó que los cambios curriculares aprobados a fin de año provocan ciertas “complicaciones” de gestión. “Si tuviéramos grandes marcos mucho más estables, eso nos ayudaría en la construcción de nuestros proyectos institucionales y a no estar tanto a la merced del vaivén que significan los cambios”, lo que implica “ir adaptándote, con el agregado de la complejidad que supone para la gestión”, dijo Cassi.

Transversal

Hoy en los colegios católicos prima una mirada “transversal” de la educación, que trasciende “la asignatura”, por lo que ofrecen propuestas pedagógicas que se alinean más con el Plan 2023 que con las recientes modificaciones, reconoció el director de Audec. Además, define como “un problema” de la educación media que la malla curricular sea muy fragmentada. Nota que los cambios realizados por las actuales autoridades la hacen aun más fragmentada, porque se agregaron más asignaturas. “Esa fragmentación conspira contra la interdisciplinaridad”, uno de los ejes de la propuesta de la mayoría de los colegios, apuntó Cassi. Las instancias de encuentro entre disciplinas se hacen “con un sobrecosto demasiado grande en términos de gestión”, agregó.

Otra de las novedades de este año es que en bachillerato vuelven opciones que se habían fusionado. Los adolescentes eligen, en segundo de EMS —quinto de liceo—, entre bachillerato general —una alternativa creada en el Plan 2023—, biológico, matemático, creativo-artístico, y ciencias sociales y humanidades. Hasta el año pasado no existían las opciones de biológico o matemático, sino que ambas se englobaban en ciencia y tecnología. Este cambio alteró algunos procesos en marcha, en particular aquellos de orientación vocacional que emprendieron los colegios.

Cassi recordó que “fue una gran incógnita todo ese trabajo de acompañamiento, porque la novedad de que volvía el biológico es de fines de octubre, con algunas indefiniciones todavía”.