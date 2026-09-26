Los Premios Gonchi Rodríguez reconocieron a referentes del automovilismo uruguayo

Por tercer año, se entregaron los premios Gonchi Rodríguez a referentes del automovilismo uruguayo. El jueves 17, la Fundación Gonzalo Rodríguez, junto a la Secretaría Nacional del Deporte, organizó una instancia que reconoció a quienes se destacaron no solo por sus resultados deportivos, sino también por su profesionalismo, perseverancia, compañerismo, respeto, solidaridad y capacidad de superación.
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Los Premios se desarrollaron en el marco del Día Nacional del Automovilismo Deportivo, establecido por la Ley Nº 20.178 y celebrado cada 11 de setiembre en homenaje a Rodríguez. La fecha busca mantener vigente su legado y proyectar hacia las nuevas generaciones una forma de vivir y entender el deporte basada en el compromiso, la excelencia y los valores.
La premiación fue en el Museo Gonchi Rodríguez y uno de los invitados fue el expiloto argentino Marcos Di Palma. En la ceremonia, se entregaron 16 reconocimientos que abarcaron distintas dimensiones del automovilismo: desde el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y la perseverancia hasta la innovación y la seguridad, el compromiso solidario, la proyección deportiva y la actuación de pilotos uruguayos en el exterior.
La presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez, Nani Rodríguez, dijo que “estos premios son una forma de mantener vivo el legado” de su hermano Gonchi. “Queremos reconocer a quienes, desde distintos lugares, trabajan todos los días para hacer crecer el automovilismo uruguayo y lo hacen compartiendo valores que para Gonzalo eran fundamentales”, señaló.
Uno de los momentos centrales fue la entrega del Gran Premio Gonchi Rodríguez, máxima distinción del evento, que este año reconoció a Facundo Ferra, piloto de Superturismo.