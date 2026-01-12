¡Hola !

‘Lucio Fontana: un genio de dos mundos’, una exposición histórica en el MACA

La muestra podrá visitarse hasta el 31 de marzo, con entrada libre y gratuita

El director del MACA Leonardo Noguez, el curador italiano Luca Massimo Barbero, el expresidente Julio María Sanguinetti y Pablo Atchugarry, fundador del MACA.

El director del MACA Leonardo Noguez, el curador italiano Luca Massimo Barbero, el expresidente Julio María Sanguinetti y Pablo Atchugarry, fundador del MACA. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martín Pelenur.

Martín Pelenur.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Laura Morás y Glenda Garcés.

Laura Morás y Glenda Garcés.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Julio y Vita Tega.

Julio y Vita Tega.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Coordinador del Instituto de Artes Visuales Martín Craciun, directora de Cultura del MEC María Eugenia Vidal, Piero Atchugarry y Roberto Vivo.

Coordinador del Instituto de Artes Visuales Martín Craciun, directora de Cultura del MEC María Eugenia Vidal, Piero Atchugarry y Roberto Vivo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Silvana Neme.

Silvana Neme.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Fundador del MACA Pablo Atchugarry, presidente de la República Yamandú Orsi, expresidente Julio María Sanguinetti y director del MACA Leonardo Noguez.

Fundador del MACA Pablo Atchugarry, presidente de la República Yamandú Orsi, expresidente Julio María Sanguinetti y director del MACA Leonardo Noguez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Exintendente de Maldonado Enrique Antía y María Antía.

Exintendente de Maldonado Enrique Antía y María Antía.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Claudia Egaña y Leticia Perinetti.

Claudia Egaña y Leticia Perinetti.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La tarde del lunes 6 encontró al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry ( MACA) repleto. Autoridades, artistas, coleccionistas y referentes culturales participaron de la inauguración de Lucio Fontana: un genio de dos mundos, la primera gran exposición en Uruguay dedicada al artista italoargentino que cambió para siempre la forma de pensar el arte del siglo XX.

Entre los presentes, estuvieron el presidente de la República, Yamandú Orsi; el fundador del museo, Pablo Atchugarry; el curador italiano Luca Massimo Barbero; el embajador de Italia, Fabrizio Petri; el intendente de Maldonado, Miguel Abella; el director del MACA, Leonardo Noguez, y el expresidente Julio María Sanguinetti, quien ese mismo día celebraba su cumpleaños. Durante la recorrida, Orsi se acercó a saludarlo y felicitarlo especialmente por la fecha, en una escena distendida que sumó clima de celebración a la jornada.

La muestra —pensada especialmente para el MACA y trabajada durante más de un año— reúne 72 obras, entre cerámicas, esculturas, dibujos y telas. El recorrido permite seguir de cerca la evolución creativa de Fontana: desde sus primeras búsquedas materiales hasta los célebres Concetti spaziali, donde la tela deja de ser superficie para convertirse en espacio, atravesada por los inconfundibles tajos que marcaron un quiebre en la historia del arte durante el siglo pasado.

“Es un momento histórico para Uruguay”, dijo Atchugarry al dar la bienvenida, refiriéndose a una exposición única, asegurada en 42 millones de euros, aunque —como subrayó— con un valor que va mucho más allá de cualquier cifra. Barbero, uno de los mayores especialistas en la obra del artista, destacó el concepto de “dos mundos” que atraviesa la muestra: Fontana nació en Rosario, se formó en Italia, regresó a América y construyó una identidad artística sin fronteras. “Ver reunido su trabajo aquí es algo extraordinario”, señaló.

Orsi definió la inauguración como “una comunión con la creación” y sostuvo que el país tiene hoy la responsabilidad de acompañar al MACA como “faro cultural”. Sanguinetti recordó los lazos profundos entre el arte uruguayo y el italiano, y afirmó que ninguna actividad humana eleva más el espíritu que el arte.

Abella y Petri coincidieron en el impacto internacional del museo y en el valor simbólico de una muestra que une historia, innovación y diálogo entre continentes. Noguez lo resumió así: “El arte cruza puentes, abre fronteras”.

La exposición se acompaña de un catálogo ilustrado, con material inédito y textos curatoriales, y podrá visitarse hasta el 31 de marzo, con entrada libre y gratuita. Al caer la tarde, los invitados compartieron un cóctel en la terraza, con vista al parque y al cielo de enero, mientras la conversación seguía girando, inevitablemente, en torno a Fontana.

