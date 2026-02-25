¡Hola !

Tres artistas, un diálogo abierto en el MACA

La exposición, que reúne obras de Pablo Atchugarry, Julian Lennon y Eva Claessens, ofrece una panorama de tres enfoques artísticos contemporáneos

Tres caminos, un horizonte en el MACA.

FOTO

MACA
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Tres caminos, un horizonte es una exposición del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) que reúne obras de Julian Lennon, Eva Claessens y Pablo Atchugarry y que, a través de un recorrido por sus producciones más recientes, propone un diálogo entre ellas.

Los paisajes fotográficos de Uruguay tomados por Lennon, las pinturas y esculturas de Claessens centradas en la figura humana y su entorno, y las esculturas de Atchugarry en múltiples materiales conforman un panorama de tres enfoques artísticos contemporáneos moldeados en diferentes contextos y trayectorias.

tres caminos un horizonte MACA

Lennon es un artista multidisciplinar inglés, cuyo campo de trabajo abarca la fotografía, la música, el cine documental y la filantropía; y Claessens es una artista visual belga, cuya práctica incluye pintura, escultura, cerámica y obra gráfica.

Hasta el 20 de abril, en la sala 4 del MACA. Entrada gratuita.

